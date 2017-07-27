27 июля 1841 года состоялась дуэль между поэтом Михаилом Лермонтовым и отставным майором Николаем Мартыновым. Инициатором выступил Мартынов, который призвал поэта к ответу за оскорбительные реплики в свой адрес. На момент смерти Лермонтову было 26 лет