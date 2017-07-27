История в датах: 27 июля
Дуэль Михаила Лермонтова, открытие Волго-Донского канала и другие события
Фото: commons.wikimedia.org
27 июля 1841 года состоялась дуэль между поэтом Михаилом Лермонтовым и отставным майором Николаем Мартыновым. Инициатором выступил Мартынов, который призвал поэта к ответу за оскорбительные реплики в свой адрес. На момент смерти Лермонтову было 26 лет
Фото: РИА Новости/Евгений Халдей
65 лет назад состоялось официальное открытие Волго-Донского канала, который соединил реки Волгу и Дон в месте их максимального сближения друг с другом вблизи Волгограда. Общая протяженность канала составляет 101 км
Фото: Getty Images/Oleg Nikishin
27 июля 2002 года на авиашоу под Львовом произошла катастрофа. Во время выступления самолет упал в толпу зрителей. Трагедия унесла жизни 77 человек. На фото: родственники погибших на месте катастрофы
Фото: commons.wikimedia.org
27 июля 1941 года в Крыму у мыса Сарыч затонул пароход «Ленин». По разным оценкам, число погибших составило от 650 до 2,5 тыс. человек. На фото: пароход «Ленин» на рейде Сочи
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