История в датах: 26 июля
День парашютиста в России, начало денежной реформы и другие события этого дня
26 июля в России ежегодно отмечается День парашютиста. Начало этому празднику положила серия прыжков, совершенная 26 июля 1930 года группой советских летчиков-парашютистов под Воронежем. На фото: десантники во время прыжков в Приморском крае
Фото: ТАСС/Альберт Пушкарев
26 июля 1993 года в России началась денежная реформа, целью которой было укрощение инфляции и обмен оставшихся в обращении денежных знаков 1961–1992 годов на купюры нового образца. На фото: очередь из желающих обменять купюры у входа в банк в Москве
26 июля 1963 года на Горьковском автозаводе были изготовлены первые опытные образцы автомобиля «ГАЗ-53» — самого массового грузовика на территории бывшего СССР. На фото: грузовики на конвейере Горьковского автозавода в 1983 году
Фото: commons.wikimedia.org
26 июля 1925 года в воздух поднялся первый отечественный пассажирский самолет К-1, разработанный авиаконструктором Константином Калининым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
26 июля 1962 года родился Сергей Кириенко — российский государственный и политический деятель, первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
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