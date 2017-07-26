Пакет законов о социальном предпринимательстве должен быть принят в России в осеннюю сессию. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил среду на встрече с представителями социально ориентированных НКО, благотворительных фондов, волонтерского движения и социальными предпринимателями.

По словам Путина, кабмином подготовлены два законопроекта. В первом определяется само понятие социального предпринимательства, чего до сих пор не было, и в этом, по словам президента, состояла «самая главная проблема».

Второй законопроект отвечает за механизмы реализации социального предпринимательства.

«После того, как он выйдет - а я надеюсь, что он в осеннюю сессию должен быть окончательно доработан и принят Федеральным собранием - и Думой, Советом Федерации, - после этого будет легче», - цитирует Путина «РИА Новости».

По его словам, благодаря новым законам предприниматели, ведущие деятельность в социальной сфере, получат «определенные ориентиры, стандарты».

Перед этим член Общественной палаты (ОП), директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова отметила, что хотя в России появился новый статус для НКО - исполнитель общественно полезных услуг, на всю страну этот статус получили только 15 организаций. По ее словам, причина - в сложной процедуре получения этого статуса, в частности, в доказательстве надлежащего качества услуг. По мнению члена ОП, эти этапы «являются сильно заформализованными».