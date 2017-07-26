Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, устроившего накануне крупное ДТП на Волоколамском шоссе в Москве, а затем скрывшегося с места происшествия из сгоревшего Mercedes S500. Полиция разыскивает подозреваемого, однако его имя пока не раскрывается. Об этом заявил в среду начальник столичного управления ведомства Виктор Коваленко.

«Мы примерно предполагаем, кто это, пообщавшись с участниками происшествия и посмотрев камеры наблюдения. Сказать сейчас, что это на 100% был он, пока неправильно, но мы понимаем, кто был за рулем этой автомашины», — цитирует «РИА Новости» начальника управления ГИБДД по Москве .

Коваленко добавил, что в ближайшее время преступление будет раскрыто, передает сетевое издание m24.ru.

Напомним, ДТП произошло во вторник около шести часов утра на Волоколамском шоссе. Иномарка, по словам очевидцев, мчалась в направлении улицы Свободы, играя в «шашечки» и нарушая все ПДД.

Mercedes S500 вылетел на полосу встречного движения, где он столкнулся с машинами Fiat и Skoda. Fiat отбросило в автобус Merсedes.

После столкновения иномарка премиум-класса загорелась и полностью сгорела. Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили возгорание. В сети было опубликовано видео происшествия.

Водитель скрылся с места аварии до приезда следственно-оперативной группы. Полиция ведет его его розыск.

Четыре человека, пострадавшие в результате аварии, были госпитализированы.

Накануне сообщалось также, что владельцем Mercedes S500 оказался житель Рублевского шоссе Андрей Смирнов. Однако пока непонятно, кто находился за рулем транспортного средства в момент ДТП.