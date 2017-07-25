Правоохранительные органы выяснили личность гражданина, которому принадлежал автомобиль Merсedes S500, водитель которого стал виновником крупного ДТП на Волоколамском шоссе в Москве утром во вторник. Им оказался житель Рублевского шоссе Андрей Смирнов.

Водитель, управлявший транспортным средством, скрылся с места аварии, поэтому правоохранительные органы пока не установили, находился ли за рулем в момент ДТП сам 32-летний владелец иномарки или кто-нибудь еще.

По словам очевидцев происшествия, Merсedes S500 мчался по Волоколамскому шоссе в направлении улицы Свободы, играя в «шашечки» и нарушая все правила дорожного движения, передает BFM.RU.

По всей видимости, водитель не справился с управлением, в результате чего машина вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями Fiat и Skoda. Fiat отбросило в автобус Merсedes.

Иномарка, стоимость которой начинается от 5,8 млн рублей, загорелась после столкновения и полностью сгорела. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили возгорание.

Водитель скрылся с места аварии. Полиция ведет его его розыск.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Они госпитализированы.