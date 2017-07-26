На подмосковном полигоне Алабино прошла тренировка команд танкового биатлона. Танкисты провели пристрелку по целям.

Соревнования начнутся 29 июля. Они пройдут в рамках Армейских международных игр — АрМИ-2017. Для участия в Россию уже прибыли более 1,2 тыс. военнослужащих из 22 стран мира.

РФ и еще 15 стран используют российские танки Т-72Б3. В программе соревнований — индивидуальные заезды и несколько эстафет. Для перевозки людей и техники задействовали военно-транспортную авиацию и более 10 поездов.