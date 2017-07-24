Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
В этом году в конкурсе принимают участие 1,2 тыс. военнослужащих из 20 стран мира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Состязания между танковыми экипажами в этом году пройдут с 29 июля по 12 августа на подмосковном полигоне Алабино в рамках Армейских международных игр — АрМИ-2017
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В соревнованиях примут участие команды из 20 стран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Экипажи будут состязаться в искусстве вождения танка и точности стрельбы из основного и дополнительного оружия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участник команды Китая перед началом репетиции международного этапа конкурса «Танковый биатлон». Китай участвует в соревнованиях на своих танках TYPE 96А
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Первые международные состязания в танковом биатлоне прошли на полигоне в подмосковном Алабино в 2013 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участник команды из Анголы перед началом репетиции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Соревнование состоит из четырех этапов: индивидуальная гонка, спринт и гонка преследования, спортивный этап, эстафета
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участник команды из Индии перед началом репетиции. Индия будет участвовать в соревнованиях на своей технике — танках Т-90 «Бхишма»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Жеребьевка команд и танковых экипажей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Участник команды из Кувейта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
По итогам жеребьевки в первом заезде 29 июля выступят сборные Уганды, Таджикистана, Анголы и Лаоса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Во всех предыдущих соревнованиях первое место завоевывала сборная России
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