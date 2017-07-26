Минэкономразвития планирует лишать компании с долей государства более 50% части господдержки, если их уличат в нарушении планов по продаже непрофильных активов. Министерство подготовило положение о создании особой межведомственной комиссии, которая займется этим вопросом (документ имеется в распоряжении «Известий»).

Как пояснили в пресс-службе ведомства, предполагается, что компании с долей государства должны будут составить план отчуждения непрофильных активов. При этом им будет разрешено не только продавать такие активы, но и дарить их в пользу Российской Федерации или субъекта.

При невыполнении плана отчуждения госкомпаниям грозит лишение поддержки государства в части субсидирования процентной ставки по кредитам на реализацию новых инвестпроектов или в части предоставления госгарантий по кредитам либо облигационным займам в целях повышения устойчивости экономического развития.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Госкомпании накажут за непрофильные активы»