Госкомпании, нарушившие планы по продаже непрофильных активов, будут лишаться части государственной поддержки. Минэкономразвития подготовило положение о создании особой межведомственной комиссии, которая займется контролем реализации непрофильных активов госкомпаниями. «Известия» ознакомились с документом. Сейчас госкомпании нередко неохотно расстаются с такими активами, особенно с недвижимостью. В пресс-службе Минэка уточнили, что займутся не только компаниями, включенными в план приватизации, но и всеми предприятиями с долей государства более 50%. Главное наказание за срыв планов — лишение господдержки. Эксперты ужесточение контроля приветствуют, но отмечают, что его стоило ввести еще несколько лет назад.

Изменение в процесс работы госкомпаний с «непрофилем» вносятся в соответствии с распоряжением правительства от 10 мая 2017 года № 894-р, пояснили в Минэкономразвития. Этот документ определил для компаний с госучастием методические рекомендации по выявлению и продаже непрофильных активов. Также он предполагает создание особой межведомственной комиссии, которая должна ежеквартально представлять данные по продаже компаниями таких активов.

— Вопросы о ненадлежащей реализации непрофильных активов будут рассматриваться в отношении активов государственных компаний, акционерных обществ, доля участия РФ в уставных капиталах которых превышает 50%, и их дочерних обществ, а не только компаний, включенных в план приватизации, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Предполагается, что компании с госучастием должны будут составить план отчуждения непрофильных активов. Для банка такими активами является, например, коммерческая недвижимость, а для порта — страховая компания. Ключевое определение здесь — возможность или невозможность отнести тот или иной актив к используемым в основном виде деятельности. При этом госкомпаниям разрешено не только продавать «непрофиль», но и дарить, но — только в пользу Российской Федерации или субъекта. В случае невыполнения плана отчуждения такого имущества к организациям могут быть применены санкции.

Главное наказание, которое грозит компаниям с госучастием, — лишение господдержки. В частности, госпомощь может быть ограничена в части субсидирования процентной ставки по кредитам на реализацию новых инвестпроектов в приоритетных направлениях гражданской промышленности или в части предоставления госгарантий по кредитам либо облигационным займам в рамках мер по повышению устойчивости экономического развития.

Эти меры — попытка установить определенные стимулы для компаний, чтобы ориентировать их на более эффективное функционирование, считает главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР), программный директор международного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

— Привлекаемые средства позволяют компаниям с госучастием обеспечить рост, развитие. Но его не будет, если они не будут избавляться от непрофильных активов и повышать прозрачность своей деятельности, — пояснил он «Известиям».

По его словам, такая инициатива может дать эффект в виде большей эффективности и адресности бюджетных расходов, направляемых на поддержку госкомпаний. При этом, отметил эксперт, правительство «несколько затянуло» с решением этого вопроса.

— Важен не столько масштаб проблемы продажи «непрофиля», а то, что она решалась очень долго. Новая система будет включать в себя конкретные условия для госкомпаний и процедуру мониторинга реализации этой программы, — добавил он.

У многих госкомпаний на балансе есть непрофильные активы, реализация которых идет очень медленно, поскольку зачастую это далеко не самые ликвидные объекты, а продавать их по существенно сниженной цене неправильно. Поэтому менеджмент подвешивает подобные вопросы, пояснил, в свою очередь, член экспертно-консультационного совета при Росимуществе, председатель НП «Центр развития инновационного бизнеса» Алексей Михеев.

По его мнению, инициатива Минэка может стать сильным фактором, который повысит эффективность приватизационных процессов.

При этом он затруднился выделить отдельные госкомпании, накопившие на балансе особенно много непрофильных активов, поскольку почти у всех из них такое имущество имеется. Банки в этом смысле занимают доминирующее положение ввиду специфики своей операционной деятельности: кредитным организациям часто переходят на баланс различные залоги. Например, непрофильные активы имеются у ВТБ, многие из них достались банку после санации Банка Москвы.

В компаниях с госучастием «Известиям» сообщили, что соблюдают положения правительства по отчуждению непрофильных активов. В частности, набсовет ВТБ утвердил в этом году программу отчуждения непрофильных активов, банк «работает в строгом соответствии с данной программой и соблюдает все требования регуляторов». Советник президента «Транснефти» Игорь Демин, в свою очередь, отметил, что компания с 2011 года выполняет планы по продаже «непрофиля». Возможное влияние ограничения госпомощи при срыве планов в компаниях не прокомментировали. В пресс-службе «РусГидро» уточнили, что программа отчуждения непрофильных активов компании соответствует рекомендациям Минэкономразвития, а работа по реализации непрофильных активов с целью минимизации затрат на их содержание организована в «РусГидро» с 2010 года.