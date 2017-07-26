В Евразийском банке развития (ЕАБР) предложили создать региональную расчетную денежную единицу для стран, входящих в состав ЕАЭС. Об этом «Известиям» рассказал глава Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров.

«Есть ряд инструментов, которые мы предлагаем для обсуждения монетарным регуляторам, в основном на долгосрочную перспективу. Например, расчетную региональную денежную единицу — речь идет не о единой валюте, а об инструменте, который облегчает взаиморасчеты», — сказал он.

Примером подобной валюты может послужить ЭКЮ — европейская валютная единица, которая использовалась на территории Европы в 1979–1998 годах.

В настоящий момент данную инициативу поддерживает Казахстан, однако этот вопрос еще не обсуждался со странами ЕАЭС.

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В ЕАЭС предложили создать «расчетную единицу Шелкового пути»