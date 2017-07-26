Евразийский банк развития (ЕАБР) предложил центробанкам входящих в ЕАЭС стран создать региональную расчетную денежную единицу по примеру ЭКЮ, действовавшей в Европе в 1979–1998 годах до введения евро. О выдвижении этой инициативы «Известиям» рассказал директор Центра интеграционных исследований ЕАБР Евгений Винокуров. Пока главным апологетом идеи является Казахстан, где предлагают пойти еще дальше и задействовать при создании расчетной валюты блокчейн. В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) «Известиям» сообщили, что вопрос еще не обсуждался со странами ЕАЭС, однако отметили, что введение единой денежной единицы могло бы помочь более эффективному управлению валютными рисками и снижению трансакционных издержек при взаимных расчетах.

В мире накоплен обширный опыт использования расчетных денежных единиц как в различных региональных интеграционных объединениях, так и в более глобальном масштабе. Наиболее известны СДР (специальные права заимствования Международного валютного фонда), европейская ЭКЮ, а также переводный рубль (коллективная расчетная валюта Совета экономической взаимопомощи). Важно, что расчетную денежную единицу нельзя назвать полноценной валютой — она используется только для расчетов между странами. Сейчас расчеты государств ЕАЭС с Россией ведутся в рублях, но между другими странами они по-прежнему проводятся в долларах. Введение расчетной единицы могло бы это исправить, надеются в ЕАБР.

— Есть ряд инструментов, которые мы предлагаем для обсуждения монетарным регуляторам, в основном на долгосрочную перспективу. Например, расчетную региональную денежную единицу — речь идет не о единой валюте, а об инструменте, который облегчает взаиморасчеты, — пояснил «Известиям» Евгений Винокуров.

По его словам, технически это выглядит как расчет единой денежной единицы по имеющейся в регионе корзине валют с определенными весами. Эксперт напомнил, что недавно идею создания региональной расчетной единицы на основе технологий криптовалют выдвинул Казахстан. При этом Евгений Винокуров отметил, что пока вопросов, касающихся ее функционирования с точки зрения финансового рынка, очень много — это и эмиссия, и контроль денежного оборота.

— Мы начинаем об этом думать, пока здесь очень много развилок, — добавил он.

Это могла бы быть «расчетная единица Шелкового пути», предположил эксперт, отметив, что региональная денежная единица нужна прежде всего для обслуживания торговых потоков.

Как сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики ЕЭК Тигран Давтян, речи о копировании финансовых технологий других стран не идет.

— В перспективе введение евразийской расчетной единицы могло бы способствовать увеличению доли национальных валют во взаимной торговле между резидентами государств-членов, а также более эффективному управлению валютными рисками и снижению транзакционных издержек при взаимных расчетах, — указал он на возможные позитивные последствия появления единой денежной единицы.

В целом центробанки стран ЕАЭС готовы рассмотреть эту инициативу, рассказал осведомленный источник «Известий», близкий к ЕЭК. Однако, по его словам, в российском ЦБ считают, что роль региональной денежной единицы «должен выполнять рубль, и не нужно придумывать новую». По оценкам регулятора, доля рубля в международных расчетах составляет 1%, в то время как в ЕАЭС — 60–80%. Вместе с тем в Банке России признают, что национальная валюта доминирует только в двусторонних сделках с участием РФ. В сделках же между другими государствами пока превалирует доллар, и «это означает, что рубль как региональная валюта не выполняет функцию универсальной меры стоимости и платежа, а функцию расчета и средства обращения — частично».

По мнению замдиректора центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталии Шиловой, предпосылок для превращения рубля в полноценную региональную валюту пока нет.

— Роль российской валюты на мировом валютном рынке снизилась — мы опустились с 12-го места (в 2013 году) до 17-го (в 2016-м), доля «рублевого» рынка снизилась с 1,6% до 1,1%. Для сравнения — доля расчетов в юане выросла за тот же период с 2,2 до 4%. Юань набирает вес как региональная валюта, а рубль — теряет. В ближайшие годы изменений не ждем, так как взаимные санкции и рост напряженности в геополитике не способствуют продвижению рубля как региональной валюты, — пояснила она.

В свою очередь, эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов уверен, что развитие региональной расчетной денежной единицы имеет реальный смысл, если далее происходит постепенное движение стран-участниц к созданию валютного союза. По его мнению, денежная единица относительно безрисково может использоваться в операциях между центральными банками и правительствами, речь прежде всего про долговые отношения. При этом Россия и Казахстан, имея исторически достаточно стабильный курс между национальными валютами, имеют больше стимулов и возможностей для взаимной валютной интеграции, чем другие страны ЕАЭС.

Банк России участвует в подготовке концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. По словам представителя ЦБ, в ее рамках прорабатывается идея гармонизации национальных законодательств для укрепления финансовой интеграции с учетом баланса интересов всех стран.