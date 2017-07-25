Глава Ространснадзора Виктор Басаргин предложил внести изменения в новые меры безопасности, которые были введены в метрополитенах после теракта в подземке Санкт-Петербурга. Об этом он сообщил во вторник журналистам.

«Когда мы осуществляли проверку, мы ее проводили уже по новым требованиям. При этом уже в рамках новых требований, отрабатывая их на профилактических мероприятиях, мы видим некоторые недостатки», — пояснил Виктор Басаргин.

Он отметил, что в ходе проверок в российских метрополитенах были выявлены десятки нарушений требований безопасности. В основном они касаются персонала, периметра и технических средств, которые применяются для обеспечения безопасности.

Виктор Басаргин также заявил, что ведомство уже разработало предложение для Минтранса по корректировкам нового положения о безопасности метрополитена, в том числе по актам несанкционированных проникновений.