Дополнительные зеркала для пассажиров установят почти на 50 станциях столичной подземки. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в настоящее время зеркала установлены на 35 станциях метрополитена. Есть зеркала размером 1x2 м, есть и 0,5x2 м. Как сообщает телерадиокомпания «Мир», они пользуются популярностью у пассажиров метро.

Пилотный проект по установке зеркал в вестибюлях столичного метрополитена был запущен в 2016 году с появлением 50 зеркал на 28 станциях.