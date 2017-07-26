Минкомсвязи предложило использовать на сайтах госорганов модернизированное изображение герба Российской Федерации. Новое изображение уже размещено на официальных интернет-площадках президента России, Совета Федерации и некоторых других госорганов. Эту информацию «Известиям» подтвердили в Минкомсвязи.

Необходимость создания цифровой версии изображения государственного символа в ведомстве объяснили тем, что используемый сейчас на сайтах образ герба исходно разрабатывался для печатных бумажных документов.

— При размещении на экранах малых размеров он становится сложночитаемым и неразборчивым, — объяснил замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович. — Применив же к его начертанию специфичные для современного «веба» приемы, можно нивелировать эти минусы. Символ страны получает дополнительный органичный образ для применения в электронной среде.

В пресс-службе министерства уточнили, что использовать цифровое изображение герба было предложено всем госорганам в презентации единого дизайна госсайтов, которая ранее была направлена в правительство.

Над новым изображением официального герба России работали три дизайнера — Артем Геллер, Сергей Шапиро и Михаил Жашков.

— Образ строго соответствует описанию герба в нормативных актах, — рассказал Артем Геллер. — Изображение создавалось для сайта президента. Однако мы выложили его в свободный доступ. Все могут им пользоваться.

По словам дизайнеров, при создании изображения они убрали значительную часть мелких деталей, мешающих восприятию символа в целом. Новую версию герба было решено сделать с минимальным количеством деталей и в нескольких размерах. Например, на самом маленьком изображении вообще не выделены перья — на более крупных появляется больше деталей. Изображение не имеет объема. Герб сделан однотонным — чтобы сторонние разработчики могли с легкостью вписать его в любое цветовое решение.

— Прежний рисунок герба делался для большого экрана, бумаги, флага. Если его уменьшить, то детали превращаются в кашу, и невозможно разобрать, что изображено, — пояснил Артем Геллер.

По словам арт-директора компании AIC Сергея Попкова, государственный герб должен идеально читаться на любых размерах и разрешениях экрана.

— Дизайнеры замучились со штатным гербом, который при маленьких размерах размазывался, — пояснил Сергей Попков.

По словам директора по проектной деятельности Института развития интернета Арсения Щельцина, на сайтах ведомств не всегда используется официальный герб России. Часто вместо него используется изображение, адаптированное для конкретного органа исполнительной власти.

— Изображение герба в разных форматах будет распространяться бесплатно вместе с единым дизайном государственных и региональных сайтов. Его можно будет адаптировать под собственные нужды, — отметил Арсений Щельцин. — Это дополнительный элемент, который будет внедряться по желанию. Но уверен, что все захотят использовать именно этот вариант.

До апреля 2018 года на единый стиль должны перейти первые 10 государственных веб-ресурсов. Далее на унифицированный дизайн перейдут сайты федеральных, региональных и муниципальных органов.