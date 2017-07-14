Руководитель департамента урегулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин заявил, что идея реализации пакета антитеррористических законов за счет абонентов звучит разумно.

«Практика такая есть, например отчисления в фонд универсальных услуг. Как отраслевая инициатива, и если она будет поддержана другими федеральными органами власти, звучит она вполне разумно», - цитирует Понькина РБК.

Данная инициатива была рассмотрена на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей. При этом, представитель Минкомсвязи выразил сомнение, что идея будет поддержана правительством.

Как сообщает агентство «РИА Новости», директор департамента внешних коммуникаций Екатерина Осадчая уточнила, что инициатива о взимании платы с абонентов официально еще не была направлена на рассмотрение в Минкомсвязи. Понькин сообщил, что ведомство рассмотрит предложение, как только оно поступит.