Минкомсвязи разработало критерии, которые позволят установить, что сайт является копией уже заблокированного интернет-ресурса. С 1 октября такие «зеркала» сайтов начнут блокировать в упрощенном порядке. Инициировать процесс проверки будут правообладатели или Роскомнадзор.

Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства РФ «О порядке принятия решения о признании сайта в сети интернет копией заблокированного сайта» (документ есть у «Известий»). В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о «зеркалах» пиратских сайтов, он вступит в силу с 1 октября нынешнего года. Правообладатели и Роскомнадзор смогут направлять в Минкомсвязи ходатайства о признании определенного сайта копией уже заблокированного. Министерство должно будет в течение суток определить, действительно ли ресурс является «зеркалом» нелегального. При этом ведомство будет руководствоваться критериями — предполагается, что к тому времени их утвердит правительство.

Согласно документу, «зеркалом» может считаться сайт, схожий с заблокированным до степени смешения. Это означает сходство как минимум трех из четырех характеристик: доменного имени; дизайна и структуры сайта; содержания; функциональных характеристик сайта. Также копией может быть признан сайт, на который автоматически переадресуют пользователей с заблокированного ресурса. Кроме того, «зеркалом» может быть признан портал, на котором поддерживаются учетные записи (логины и пароли) заблокированного.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что нынешний документ — только первый вариант, он еще будет дорабатываться с учетом критики экспертов. По его словам, ассоциация подготовит предложения и уточнения, чтобы закрыть пиратам возможные «лазейки».

— Не будем забывать, что признание сайта «зеркалом» — процесс не автоматический. Закон направлен против пиратов — хитрых и изворотливых негодяев. И чем шире будут критерии, тем сложнее пиратам найти способ избежать блокировки, — заявил Алексей Бырдин. — В Минкомсвязи, к счастью, работают весьма квалифицированные люди, которые в состоянии принять обоснованное мотивированное решение и не допустить ошибки. Да и ходатайства о признании «зеркалом» будут подавать не случайные люди, а правообладатели или органы власти.

Авторизация по логину и паролю характерна для торрент-трекеров, которых относительно немного, добавил Алексей Бырдин. Абсолютное большинство пиратских сайтов не требует обязательной идентификации пользователей.

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Tvzavr Марина Сурыгина предположила, что упомянутое в документе «совпадение контента» означает одинаковое содержание на страницах с одинаковыми адресами.

— Если вы просто перекрасите сайт, «зеркалом» он быть не перестанет, — прокомментировала Марина Сурыгина. — Почти все пиратские и легальные сайты создавались командами разработчиков, с отдельными библиотеками и дизайнерскими элементами, продуманной структурой сайта. Создать такое «с нуля» требует времени.

В Минкомсвязи от комментариев отказались.

Так называемый закон о «зеркалах» представляет собой поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». «Зеркала» заблокированных ресурсов должны блокироваться телеком-операторами по решению Минкомсвязи. Кроме того, поисковые системы обязаны удалить ссылки на такие ресурсы из поисковой выдачи. Представители Минкомсвязи ранее комментировали, что закон в первую очередь будет защищать производителей кинофильмов — от пиратов они «страдают больше всех», особенно в первые дни после премьеры — контрафактные копии фильмов практически мгновенно появляются в сети.