Роскомнадзор в понедельник потребовал от 123 сайтов и провайдеров удалить пиратские копии сериала «Игра престолов», таким образом ведомство удовлетворило 10 поступивших определений Мосгорсуда о защите прав сериала.

Роскомнадзор сообщает, что направил владельцам сайтов уведомления о необходимости удалить противоправный контент. Ведомство предупредило, что если владельцы сайтов не выполнят предписание ведомства, то сайты будут заблокированы операторами связи.

«В Роскомнадзор поступило 10 определений Мосгорсуда о принятии предварительных обеспечительных мер защиты исключительных прав сериала «Игра престолов». Определения приняты по заявлению компании ООО «А Сериал» («Амедиатека»). Меры принимаются в отношении 123 интернет-ресурсов, распространяющих пиратские копии сериала с нарушением авторских прав», — сказано в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что законодательство РФ позволяет обладателям прав защитить любой свой контент за исключением фотографий.