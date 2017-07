Известный британский музыкант Эд Ширан снялся в седьмом сезоне популярного фантастического сериала «Игра престолов». Об этом сообщает Time.

Появился исполнитель уже в первом эпизоде. Артист сыграл безымянного солдата и спел часть новой песни. Участие Ширана в сериале вызывало неоднозначную реакцию у пользователей сети. Одни были рады увидеть исполнителя, другие признались, что его частое появление на радио и телевидении уже утомило, а третьи в шутку посетовали на то, что его героя не убили сразу же, сообщает «Дни.Ру». Ранее Ширан снялся в последней части комедийной ленты «Бриджит Джонс».

Первая серия седьмого сезона «Игра престолов» появилась в сети 17 июля в 04:00 мск. Всего в сезоне семь серий, каждая из которых будет идти около 60 минут. Седьмой эпизод будет длиться 71 минуту.

Популярность Эд Ширан приобрел после исполнения своего хита Shape of you. По некоторым данным, в новом сезоне сериала зрители также увидят музыкантов из группы Bastille. Ранее в «Игре престолов» уже появлялись группы Snow Patrol, Coldplay, Sigur Rós, Mastodon и Of Monsters and Men.