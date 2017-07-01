Президент РФ Владимир Путин подписал закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов в интернете. Текст закона размещен на официальном портале правовой информации. Ранее он был принят Государственной думой и одобрен Советом Федерации.

Данный закон направлен на пресечение нелегального распространения аудиовизуальных произведений в интернете. Также в тексте упомянуто выражение «копия заблокированного сайта», которое обозначает «сайт, сходный до степени смешения с сайтом в сети, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских или смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием интернета».

Подписанный президентом РФ закон запрещает размещение копии заблокированного сайта. Признание сайта «зеркалом» происходит на основании методик и характеристик, утвержденных правительством. Подобное решение принимается Минкомсвязью, процедура прописана в законе. Инициировать процедуру блокировки копий заблокированного ресурса могут федеральные органы исполнительной власти и правообладатели. Также закон обязывает поисковые системы удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.