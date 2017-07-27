28-летний атакующий защитник Алексей Швед, скорее всего, лишился шанса вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). По информации «Известий», новый контракт игрока сборной России с подмосковными «Химками», заключенный до конца сезона-2019/20, не предполагает опции расторжения соглашения, в случае если он получит предложение из НБА. Таким образом, ближайшие три года 28-летний Алексей Швед проведет в «Химках».

Генеральный директор Павел Астахов отказался комментировать условия нового контракта.

— Это конфиденциальная информация, — сказал он.

В контракте Алексея Шведа, который действовал до конца сезона-2017/18, такая опция была. Этим летом баскетболист мог вернуться в НБА, однако не получил интересных для него предложений. Об этом рассказал агент баскетболиста Обрад Фимич.

— У нас было четыре предложения из НБА, но они нас не устроили, — рассказал «Известиям» Обрад Фимич. — О каких суммах контракта шла речь, сказать не могу, но предложения были гораздо лучше, чем в 2015 году от «Нью-Йорк Никс». Однако дело не только в деньгах. Швед уже играл в НБА, и, чтобы вернуться в Лигу, надо получить действительно заманчивое предложение и понимать, что ты получишь реальный шанс играть. В Москве же у Алексея семья, к тому же «Химки» предложили очень хорошие условия. Россия — это его страна, тут он чувствует себя комфортно. Швед сконцентрирован на решении амбициозных задач, которые стоят перед клубом в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

Алексей Швед провел в НБА три года, выступая за «Миннесоту», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Нью-Йорк». Самый удачный сезон он провел в Миннеаполисе. В своей девятой игре за «Миннесоту» Алексей Швед набрал 22 очка и стал четвертым россиянином в истории НБА, преодолевшим барьер в 20 очков за матч, после Виктора Хряпы, Тимофея Мозгова и Андрея Кириленко. При этом ему потребовалось для этого наименьшее количество матчей.

В декабре 2012 года Алексей Швед сделал первый «дабл-дабл» в НБА (12 очков, 12 передач) в победной игре против лидера чемпионата — «Оклахомы». К началу 2013 года российский защитник набирал 10,9 очка, делал 4,6 передачи в играх НБА, проводя на паркете в среднем около 28 минут. После Нового года показатели Алексея значительно упали в связи с возвращением в состав основного разыгрывающего «Миннесоты» испанца Рики Рубио. Тем не менее он получил приглашение на Матч всех Звезд НБА, где принял участие в игре восходящих звезд.

В августе 2014 года «Миннесота» обменяла Алексея Шведа в «Филадельфию» в результате трехсторонней сделки. В составе «76-х» Алексей Швед сыграл всего в 19 матчах и в декабре 2014 был обменен в «Хьюстон». За «ракет» Алексей сыграл всего в девяти встречах, и в феврале 2015 года был отправлен в «Нью-Йорк Никс» в обмен на защитника Пабло Приджиони.

В марте 2015 года он установил личный рекорд результативности в НБА, набрав 25 очков в игре с «Филадельфией». В целом Алексей Швед удачно выступал в составе «Никс» и рассчитывал подписать многолетний контракт. Однако летом 2015 года руководство нью-йоркцев предложило Алексею контракт на один год с зарплатой $2,8 млн. Игрок отклонил это предложение.

В июле 2015 года Алексей Швед перешел в «Химки». За два сезона в составе подмосковной команды россиянин провел 104 матча (89 в старте), его средние показатели — 19,3 очка, 3,2 подбора, 4,7 передачи, 1,2 перехвата за 27,8 минуты при эффективности 17,8 балла.

В минувшем чемпионате Алексей Швед стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ и Еврокубка, а также вошел в первую символическую пятерку обоих турниров.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram