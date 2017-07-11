Женская сборная России стала победителем чемпионата Европы по баскетболу в формате «три на три», который проходил в Амстердаме. Отечественная команда, составленная из профессиональных баскетболисток — Анны Лешковцевой (МБА, Москва), Анастасии Логуновой («Динамо» Курск), Татьяны Петрушининой («Надежда», Оренбург) и Александры Столяр («Казаночка», Казань) — одержала победу во всех пяти играх турнира.

В групповом этапе россиянки оказались сильнее спортсменок из Словакии (22:11) и Испании (14:13), в четвертьфинале с солидным преимуществом переиграли команду Сербии (18:9), а в полуфинале — сборную Франции (16:12). В финальном матче российские баскетболистки победили команду Испании со счетом 22:14 и во второй раз в истории выиграли чемпионат Европы. Победу национальной команды «Известиям» прокомментировала капитан сборной, MVP (самый ценный игрок) чемпионата мира-2017 Анна Лешковцева.

— Это был очень сложный турнир для команды России, — отметила капитан российской сборной. — У нас был очень плотный календарь в июне-июле: чемпионат мира, квалификационные игры и финальная часть чемпионата Европы. Поэтому силы были на исходе. Ду маю, самый сложный матч турнира — это финал с испанками. Это был третий матч за день, и обе команды играли уже на морально-волевых качествах. В решающий момент мы забили несколько важных бросков и выиграли титул. Я очень рада, что на турнир приехал мой сын Артем. После финального свистка он выбежал на площадку и обнял меня — это был самый лучший и незабываемый момент игры.

Напомним, 23 июня во французском Нанте в формате «три на три» женская сборная России впервые выиграла чемпионат мира. Это первый случай в истории российского баскетбола, когда отечественная команда стала сильнейшей на планете.

— Мне кажется, чемпионат Европы был более сложным турниром, чем чемпионат мира, — продолжила Анна Лешковцева. — В Амстердаме у нас не было проходных матчей и легких соперников — таких, как Казахстан или Киргизия.

Самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы-2017 была признана Анастасия Логунова, которая также стала вторым снайпером турнира (32 очка). Для Анастасии Логуновой этот год в целом стал очень богатым на титулы: в составе «Динамо» спортсменка выиграла Евролигу и серебряные медали Премьер-лиги, а в составе сборной России в формате «три на три» стала чемпионкой мира и Европы.

— Настя справедливо стала MVP, — считает Анна Лешковцева. — Она очень здорово проявила себя в матчах плей-офф, забивала очень важные мячи. У нас очень дружная команда, поэтому никакой зависти нет, мы все ее поздравляем. Стал ли баскетбол «три на три» в России популярнее, чем классический баскетбол? Он более зрелищный и интересный для зрителя. Я думаю, у этой дисциплины большое будущее.

В июне Международный олимпийский комитет включил в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе — мужские и женские соревнования по баскетболу в формате «три на три». Президент РФБ Андрей Кириленко уже заявил, что наша женская команда «три на три» способна выиграть медали в Токио-2020.

— Для начала нам надо пройти тяжелую квалификацию на Олимпийские игры, — заключила Анна Лешковцева. — Когда мы это сделаем, тогда и будем прикидывать шансы. Но думаю, все уже поняли, что у нас очень сильная и сплоченная команда. Многие соперники на чемпионате Европы нас уже боялись.

Стоит отметить, что мужская сборная России не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы-2017, проиграв в 1/4 финала словенцам — 13:17.

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