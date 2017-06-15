Защитник «Химок» Алексей Швед провел лучший сезон в своей карьере. 28-летний баскетболист был назван самым ценным игроком (MVP) сезона-2016/17 Единой лиги ВТБ. В 20 матчах регулярного чемпионата Швед набирал в среднем 22,2 очка (второй показатель в лиге), 3,9 подбора, 5,3 передачи, 1,1 перехвата и 20,2 балла за эффективность действий (первый показатель). В ходе сезона баскетболист дважды признавался MVP месяца — в ноябре и феврале.

В плей-офф Швед переписал несколько личных рекордов, что позволило его клубу выйти в финал турнира и получить путевку в Евролигу. Однако дать настоящий бой ЦСКА «Химки» так и не смогли, довольно легко отдав чемпионство армейцам (0:3). После финальной сирены третьего матча Алексей Швед дал интервью корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву.

— В финальной серии нам не хватило сил, — рассказал баскетболист. — Пять игр с «Зенитом» были очень выматывающими. Как физически, так и психологически. Мы попытались перестроиться в играх с ЦСКА, но многое у нас не получилось. Тем не менее мы выполнили задачу на сезон. Клуб возвращается в Евролигу — и это главное.

— Как оцените сезон в целом?

— Очень тяжелый. В межсезонье наш состав пополнили ряд игроков, которые потом ушли, и их место заняли другие ребята. Поменялось пять человек. Только ближе к концу сезона мы нашли взаимопонимание и начали играть гораздо лучше. Победы над «Енисеем» и «Зенитом» были очень приятными. В целом было больше положительных моментов, чем отрицательных.

— Какой матч стал для вас лучшим в сезоне? Возможно, четвертый матч полуфинала с «Зенитом», где вы набрали рекордные 33 очка?

— Это был хороший матч, но не лучший. Самой запоминающейся стала пятая игра с петербургским клубом на выезде, а вот лучшую выделить не могу. У нас было много хороших матчей — и в Единой лиге, и в Еврокубке.

— Евролига сменила формат и теперь турнир проходит по круговой системе. Это означает, что «Химки» проведут как минимум 30 матчей в турнире. Готовы к такому плотному графику?

— Я готов, все-таки у меня есть опыт выступления в НБА. Однако я бы не сказал, что это удачный формат. Клубы НБА участвуют только в одном турнире, а европейские команды также играют и в национальных чемпионатах. Поэтому нагрузки очень серьезно возрастают. Перелетов будет очень много. Однако всё это уходит на второй план, когда ты понимаешь, что будешь играть против лучших клубов Европы.

— На что смогут претендовать «Химки» в Евролиге?

— Будем стараться играть как можно лучше. Пока сложно более предметно ответить на этот вопрос. Я еще не знаю, какой состав будет у нас на следующий год.

— Как относитесь к тому, что Евролига запрещает «Химкам» играть на домашней арене?

— А что делать? Если они не хотят, чтобы мы играли при заполненных трибунах, будем искать другое место. Надеюсь, что болельщики приедут поддержать нас и в другой зал.

— Вопрос, который интересует всех российских болельщиков баскетбола: вы сыграете на Евробаскете-2017?

— Пока не знаю. Скоро я поеду проверять травмированную ногу. Всё будет зависеть от обследования и заключения врачей. Если ничего серьезного обнаружено не будет, то я сыграю на Евробаскете. Сергей Валерьянович (главный тренер сборной России Сергей Базаревич. — «Известия») в курсе ситуации. Поэтому давайте немного подождем.

— В финальной серии нога беспокоила?

— Иногда. Отсюда и мои опасения.

— В составе сборной вы уже завоевывали медали Евробаскета — в 2011 году. Хотели бы повторить?

— Да, конечно. Надеюсь, что у меня еще будет такой шанс.

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