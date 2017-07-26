В ГЦКЗ «Россия» в Москве 29 июля пройдет очередной турнир по смешанным единоборствам промоутерской компании Fight Nights Global. В главном поединке вечера сойдутся россиянин Владимир Минеев и представитель Греции Андреас Михайлидис. На счету обоих бойцов по девять побед. Единственное, в чем Михайлидис опережает нашего бойца, так это в количестве поражений — у грека их два, в то время как Минеев проигрывал лишь однажды.

27-летний россиянин возглавляет рейтинг средневесов Fight Nights. Изначально он должен был провести бой против француза марокканского происхождения Файкала Хуцина, однако тот получил травму и соперника пришлось заменить.

— Я благодарен моему сопернику за то, что он согласился заменить Хуцина, с которым я должен был сразиться изначально, — признался Владимир Минеев «Известиям». — Он настоящий воин! Однако у нас тут своя Спарта, так что увидимся с ним в клетке. Я провел отличную подготовку и жажду поскорее провести свой долгожданный поединок! Жду всех любителей смешанных единоборств в субботу!

Руководитель промоушена Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что рад снова провести турнир в столице и ждет красочного и интересного шоу.

— В последнее время мы сильно расширили географию наших соревнований, — рассказал «Известиям» Камил Гаджиев. — Впереди у нас турнир в столице нашей страны с прекрасным файткардом. Это будет великолепный бойцовский вечер с множеством бескомпромиссных боев, главным украшением которого должен стать поединок Владимира Минеева с Андреасом Михайлидисом. Уверен, будет отличный турнир!

Боец смешанных единоборств представитель команды Fight Nights Расул Мирзаев дал свой прогноз на предстоящий поединок.

— У меня нет сомнений, что Володя одержит победу, — поделился своим мнением Мирзаев. — Я долгое время знаю Минеева, знаю, как он относится к подготовке и что представляет собой как боец. Он неуступчивый и упорный парень, который сделает всё возможное для того, чтобы пополнить список своих побед. Володя — великолепный технарь с мощным и хлестким ударом, думаю, Михайлидису будет тяжело что-то противопоставить ему.

Владимир Минеев пришел в ММА в 2014 году — практически всю свою профессиональную карьеру он провел в кикбоксинге. Первого серьезного успеха на ринге добился в 2008 году, когда стал чемпионом России в этом виде спорта. Попав в основной состав национальной сборной, Владимир завоевал золотую медаль на чемпионате Европы в Португалии, проводившемся под эгидой Всемирной ассоциации кикбоксерских организаций.

Год спустя на европейском первенстве в Австрии Минеев снова пробился в финал, однако потерпел поражение. Одновременно с этим российский боец начал карьеру в профессиональном кикбоксинге. Из четырех проведенных поединков в трех он одержал победу — выиграл титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WAKO Pro, нокаутировав в первом раунде белоруса Сергея Зелинского.

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