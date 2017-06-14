Российский боец Расул Мирзаев проведет свой следующий поединок в августе 2017 года. По информации «Известий», соперником российского легковеса станет грузинский спортсмен Леван Макашвили. Напомним, именно Макашвили нанес Мирзаеву первое поражение в его профессиональной карьере: 16 ноября 2016 года в рамках очередного турнира Fight Nights он единогласным решением судей одержал победу над россиянином. Сразу по окончании боя Мирзаев попросил оппонента о реванше, на что Макашвили без раздумий согласился.

Информацию о предстоящем возвращении Расула Мирзаева на ринг «Известиям» подтвердил генеральный директор компании Fight Nights Камил Гаджиев.

— Вопрос об организации реванша Миразева и Макашвили практически закрыт, — рассказал он «Известиям». — Осталось уладить некоторые детали и подписать контракт. Бой-реванш мы проведем в августе. Всего же до декабря 2017 года планируется два поединка с участием Расула. Сейчас он активно тренируется и уже набрал неплохую форму. Но и Леван времени зря не терял, так что нас ждет интересное противостояние.

Сам Расул Мирзаев в разговоре с «Известиями» выразил уверенность в своем превосходстве над оппонентом.

— Я набрал неплохую форму и готов выйти на ринг, — заявил 30-летний спортсмен. — Я постоянно тренируюсь, провожу по два занятия в день. Хочу поскорее вернуться в клетку и показать свой лучший бой. Мои соперники по весовой категории расслабились, поверили в себя, и я покажу им, кто настоящий чемпион. Бой против Макашвили будет для меня особенным. Я уступил в первой встрече и теперь жажду взять реванш и доказать своим болельщикам, что это поражение было случайностью. Леван — отличный боец и достойный соперник, но на этот раз я буду работать в привычном для себя стиле и добьюсь нужного результата.

30 декабря 2016 года на Расула Мирзаева было совершено нападение в его московской квартире: в спортсмена выстрелили из травматического пистолета и избили металлическими прутьями. Расул смог оказать сопротивление, и нападавшие сбежали, но ранения оказались серьезными — бойца выписали из больницы только через месяц, в результате чего в течение еще полугода он не мог выступать на профессиональном ринге.

Расул Мирзаев начинал свой спортивный путь в армии — он участвовал в чемпионатах по троеборью, рукопашным боям и боевому самбо. К смешанным единоборствам он пришел в 2007 году. Свой первый поединок Расул провел в Ярославле, одержав победу над местным чемпионом болевым приемом на руку. В его послужном списке — 18 боев в ММА, в которых до последнего поединка он не знал поражений. В девяти схватках победа была одержана нокаутом, четыре раза Расул вынуждал соперников сдаться, столько же раз победу ему присуждали рефери. 18-я схватка — с грузинским бойцом Леваном Макашвили — закончилась для Мирзаева первым поражением в карьере. Повторный поединок должен был состояться в начале 2017 года, однако из-за нападения на российского бойца его пришлось перенести.

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