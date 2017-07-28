В столице Азербайджана Баку стартовал второй музыкальный фестиваль «Жара». В программе этого года — творческие вечера мэтров российской эстрады Аллы Пугачевой, Софии Ротару и Григория Лепса. Перед началом музыкального смотра обозреватель «Известий» встретилась с его основателями — Эмином Агаларовым и Сергеем Кожевниковым.

— На каких условиях Алла Борисовна Пугачева согласилась дать на фестивале «Жара» целый концерт?

Э.А.: Условия конфиденциальны. Самое главное, что мне удалось убедить Аллу Борисовну приехать к нам на фестиваль. Ее участие — это большой подарок для всего Азербайджана, а также для всех телезрителей «Первого канала», которым ее выступления всегда были и будут интересны. Это будет незабываемый вечер, я искренне уверен, что она не пожалеет.

С.К.: Однако «концерт» — это громкое название. Безусловно, часть песен из концертной программы споет сама Алла Борисовна, но ее хиты также будут исполнять и A’Studio, и Григорий Лепс. Филипп Киркоров, например, приезжает специально, чтобы выступить с песнями, которые мы знаем как песни Аллы Пугачевой.

— Алла Борисовна будет петь вживую?

С.К.: Безусловно. Единственная сложность заключается в том, что фестиваль проходит на берегу Каспийского моря, и если будет сильный ветер, он «забьет» оркестр. Технологически мы просчитываем как условия для пения вживую, так и для исполнения под минусовку. Если концерт Григория Лепса целиком будет живой, то в первый же день «растащить» оркестровки на 42 артиста просто физически невозможно. Поэтому они будут петь под «минус один», но с живым голосом.

— Сколько существует российская эстрада, не прекращаются разговоры о негласной конкуренции Аллы Пугачевой и Софии Ротару. Как певицы отнеслись к тому, что каждая из них даст по концерту в рамках одного фестиваля?

С.К.: Абсолютно спокойно. Я помню, как они вместе пели «Нас не догонят» группы «Тату». Видимо, это был ключевой момент в их взаимоотношениях. Во-первых, глупо в этом возрасте сводить счеты, хотя я не думаю, что они вообще были. Алла погружена в детей. Ей сейчас настолько безразличны какие-то эстрадные коллизии, что даже глупо на эту тему думать. А у Софии Михайловны другая история — замечательные внуки. Она живет ими и своей семьей. Люди приходят к мудрости и, что важно, к семейным ценностям.

Э.А.: Две эти великие артистки и так имеют огромную любовь зрителей, они находятся на вершине музыкального олимпа. А выяснять, кто лучше или хуже, важно для молодежи. Я, в свою очередь, очень рад, что легендарные певицы проведут свои большие концерты и творческие вечера именно на нашем фестивале в Баку.

— Алла Борисовна приедет в Азербайджан с семьей?

С.К.: Не думаю, что будут дети — в конце июля в Баку очень жарко. А Максим Галкин, конечно, приедет с ней.

— Формат фестиваля «Жара» остается прежним? Не планируете ввести в него конкурсную составляющую?

С.К.: Соревнования не планируются, но формат претерпел изменения. В 2016 году у нас было два дня сборных концертов, где продюсерские центры представляли ведущих артистов, а у молодых исполнителей была возможность выступать с ними вместе на одной сцене. Нынче другая ситуация: у нас три творческих дня. Первый — открытие фестиваля, на котором молодежь споет актуальные песни этого года. Во второй пройдет творческий вечер Софии Михайловны Ротару, приуроченный к ее юбилею. На третий день мы устраиваем творческий вечер Аллы Пугачевой и закроет фестиваль юбилейный концерт Григория Лепса.

Э.А.: В связи с программой и песни зачастую подбирали сами юбиляры. С Софией Михайловной мы оговаривали, что она споет сама и какие исполнители будут с ней работать. На некоторые песни других исполнителей были сделали специальные аранжировки. Мы брали старые песни и делали новое звучание, свежую трактовку. То же самое — у Аллы Борисовны и Григория Лепса. А еще у меня есть мысли о создании радиостанции и премии «Жара».

— У вас есть амбиции искать новые имена?

Э.А.: Наша концепция основывается на участии в фестивале ведущих молодых исполнителей и легендарных артистов. Конкурсную программу мы пока не планируем, но приглашаем к участию молодые таланты.

С.К.: Поиск новых звезд интересен в первую очередь продюсерам, а мы радуем зрителей, у нас нет коммерческого интереса к открытию новых звезд. Молодой артист может сам себя проявить — если в этом году он сделал хит, мы предлагаем ему выступить на фестивале.

— Н у а если хит-парады в iTunes нынче возглавляют звезды реалити-шоу «Дом-2», вы их тоже повезете на фестиваль?

С.К.: Повезем. Как говорится, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Если миллионы людей признают творчество сами понимаете кого как актуальное, мы должны его показать.

Э.А.: Блестящая артистка Лайма Вайкуле выступит в этом году на концерте Аллы Пугачевой. Но она не выступает в первый день фестиваля, когда исполняются актуальные хиты. И это не уменьшает ее значимости. Просто мы задаем определенный формат фестиваля, некие правила и выполняем их.

— «Жара» конкурирует с другими музыкальными фестивалями, например с «Новой волной»?

С.К.: На «Новой волне» существует конкурсная программа, у нас ее нет. Как нас можно сравнивать? У Игоря Крутого в этом году будет юбилейный вечер Филиппа Киркорова. Если его творческий вечер уже заявлен на другом фестивале, нам неактуально его дублировать. Профессиональная этика существует. Мы не конкуренты, а партнеры в шоу-бизнесе.

— С какими трудностями пришлось столкнуться при подготовке фестиваля?

С.К.: К сожалению, очень сложно шли переговоры с авторами песен. Некоторые, например Виктор Матецкий, с большим удовольствием поддержали фестиваль. Но некоторые авторы ушли из жизни, а наследникам хочется за одно проигрывание песни на «Жаре» в момент разбогатеть. Поэтому от некоторых композиций, которые нравились нам и артистам, увы, пришлось отказаться по финансовым причинам — за них запросили непомерные суммы.

— В прошлом году из-за азербайдж​ано-армянского конфликта некоторые приглашенные исполнители оказались в черном списке…

Э.А.: Насколько я знаю, на сегодняшний момент все российские артисты могут беспрепятственно приезжать в Азербайджан.

Справка «Известий»

Музыкальный фестиваль «Жара», основанный бизнесменом Эмином Агаларовым, медиаменеджером Сергеем Кожевниковым и певцом Григорием Лепсом, впервые состоялся в 2016 году на одном из курортов апшеронского побережья в Азербайджане. В двухдневном фестивале приняло участие более 60 артистов и звезд шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Валерия, Николай Басков, Полад Бюльбюль-оглы и другие.