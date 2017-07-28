«Взрывная блондинка» (18+)

Режиссер: Дэвид Литч, в ролях: Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Тиль Швайгер

Суперагент Лоррейн вступает в борьбу за секретное досье с громилами из КГБ и перебежчиками из ЦРУ. Героиня Шарлиз Терон, эдакий Джеймс Бонд в женском обличье, крушит противников во имя справедливости. И хотя агент Лоррейн — образец безупречного британского стиля, это не мешает ей изящно пить водку стаканами.

Фото: UPI

«Роковое искушение» (18+)

Режиссер: София Коппола, в ролях: Колин Фаррел, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг

Ремейк фильма 1960-х принес Софии Копполе приз за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском кинофестивале. События разворачиваются во время гражданской войны в США. Раненый солдат армии северян едва не умирает в лесу, но неожиданно получает помощь...

Фото: Global Look Press/Michal Kamaryt

«Пикник «Афиши» (0+)

Хедлайнером фестиваля в этом году станет британская группа Kasabian. В течение дня на главной сцене выступят Everything Everything, Foals, «Грибы» и ГШ. На двух дополнительных сценах гости увидят концерты группы 5’Nizza, певицу Луна, Хаски, Heliocentrics. Помимо музыкальных впечатлений посетителей «Пикника» ждут и гастрономические удовольствия: в этом году в «Коломенском» появится отдельная зона национальной кухни. Детей на фестивале ожидают увлекательные мастер-классы и занятия по ритмике.

29 июля, музей-заповедник «Коломенское»

Фото: предоставлено Московским театром "Современник"

«Пять вечеров» (16+)

Режиссер Александр Огарев поставил трогательную историю любви по пьесе Александра Володина. Главные роли в спектакле исполняют Сергей Гармаш и Евгения Симонова. Им предстоит пережить встречи и расставания, обиды и прощения…

28 июля, 19.00, Театрально-концертный зал «Дворец на Яузе»

«Проклятый север» (16+)

Актриса театра Полина Айрапетова поставила со стажерской группой спектакль по рассказам Юрия Казакова. На сцене — крепко сбитые деревянные избы и мостки, рыбацкие лодки на глади Белого моря… Только там, на Севере, где нет суеты и мелочности города, пестрящих рекламных вывесок и громыхания транспорта, человек может понять, что такое жизнь, и обрести гармонию.

29 июля, 19.00, Мастерская Петра Фоменко

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

«Римская комедия» (16+)

Пьесу классика отечественной литературы Леонида Зорина, написанную 50 лет назад, поставил режиссер Павел Хомский. В центре спектакля — противостояние римского поэта-сатирика Диона и коварного римского императора Домициана, окружившего себя подобострастными конформистами и лизоблюдами. В главных ролях — Виктор Сухоруков, Сергей Виноградов и Ольга Остроумова.

29 июля, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета

Фото: предоставлено Московским театром "Современник"

«Пигмалион» (16+)

Постановка Галины Волчек — воплощение интеллигентности и изящного юмора. Главные роли в хрестоматийной истории Бернарда Шоу исполняют Сергей Маковецкий и Алена Бабенко.

30 июля, 19.00, Театрально-концертный зал «Дворец на Яузе»

«Царство отца и сына» (12+)

В спектакле Юрия Еремина по мотивам исторических произведений Алексея Толстого о династии Рюриковичей роль Ивана Грозного исполняет Александр Яцко, а его сына, царя Федора Иоанновича, — Виктор Сухоруков. Впрочем, исторические детали для режиссера не так важны, как психологическая и эмоциональная правда.

30 июля, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Зинаида Серебрякова» (0+)

Завершает работу масштабная ретроспектива Зинаиды Серебряковой. Художница первой половины XX века создала коллективный портрет эпохи, но вместо артистов и состоятельных людей в центре ее внимания были собственные дети и она сама.

До 30 апреля, Государственная Третьяковская галерея

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Джорджо Моранди. 1890-1964» (0+)

Ретроспектива итальянского художника включает более 90 экспонатов из итальянских музеев и частных коллекций. Джорджо Моранди — знаковая фигура для итальянского искусства XX века, во многом определившая пути развития живописи во всей Европе. Он создал пастельные, как будто выцветшие натюрморты, а концептуальной многозначительности предпочел бессюжетность и кажущуюся приземленность.

До 10 сентября, ГМИИ им. А.С.Пушкина

Фото: АГН Москва/Авилов Александр

«Гений Места: от экзерциргауза к выставочному залу. 200 лет в истории» (0+)

Юбилейная выставка отражает все этапы истории московского Манежа — от постройки здания в 1817 году до сегодняшнего дня. В экспозицию вошли архитектурные планы и макеты, архивные документы и фотографии, портреты и мундиры выдающихся деятелей, связанных с историей Манежа, а также произведения искусства, ранее выставлявшиеся на этой площадке.

До 26 ноября, Центральный манеж