Культурный уикенд: выбор «Известий»
«Взрывная блондинка» (18+)
Режиссер: Дэвид Литч, в ролях: Шарлиз Терон, Джеймс МакЭвой, Тиль Швайгер
Суперагент Лоррейн вступает в борьбу за секретное досье с громилами из КГБ и перебежчиками из ЦРУ. Героиня Шарлиз Терон, эдакий Джеймс Бонд в женском обличье, крушит противников во имя справедливости. И хотя агент Лоррейн — образец безупречного британского стиля, это не мешает ей изящно пить водку стаканами.
«Роковое искушение» (18+)
Режиссер: София Коппола, в ролях: Колин Фаррел, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг
Ремейк фильма 1960-х принес Софии Копполе приз за лучшую режиссуру на прошедшем Каннском кинофестивале. События разворачиваются во время гражданской войны в США. Раненый солдат армии северян едва не умирает в лесу, но неожиданно получает помощь...
«Пикник «Афиши» (0+)
Хедлайнером фестиваля в этом году станет британская группа Kasabian. В течение дня на главной сцене выступят Everything Everything, Foals, «Грибы» и ГШ. На двух дополнительных сценах гости увидят концерты группы 5’Nizza, певицу Луна, Хаски, Heliocentrics. Помимо музыкальных впечатлений посетителей «Пикника» ждут и гастрономические удовольствия: в этом году в «Коломенском» появится отдельная зона национальной кухни. Детей на фестивале ожидают увлекательные мастер-классы и занятия по ритмике.
29 июля, музей-заповедник «Коломенское»
«Пять вечеров» (16+)
Режиссер Александр Огарев поставил трогательную историю любви по пьесе Александра Володина. Главные роли в спектакле исполняют Сергей Гармаш и Евгения Симонова. Им предстоит пережить встречи и расставания, обиды и прощения…
28 июля, 19.00, Театрально-концертный зал «Дворец на Яузе»
«Проклятый север» (16+)
Актриса театра Полина Айрапетова поставила со стажерской группой спектакль по рассказам Юрия Казакова. На сцене — крепко сбитые деревянные избы и мостки, рыбацкие лодки на глади Белого моря… Только там, на Севере, где нет суеты и мелочности города, пестрящих рекламных вывесок и громыхания транспорта, человек может понять, что такое жизнь, и обрести гармонию.
29 июля, 19.00, Мастерская Петра Фоменко
«Римская комедия» (16+)
Пьесу классика отечественной литературы Леонида Зорина, написанную 50 лет назад, поставил режиссер Павел Хомский. В центре спектакля — противостояние римского поэта-сатирика Диона и коварного римского императора Домициана, окружившего себя подобострастными конформистами и лизоблюдами. В главных ролях — Виктор Сухоруков, Сергей Виноградов и Ольга Остроумова.
29 июля, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета
«Пигмалион» (16+)
Постановка Галины Волчек — воплощение интеллигентности и изящного юмора. Главные роли в хрестоматийной истории Бернарда Шоу исполняют Сергей Маковецкий и Алена Бабенко.
30 июля, 19.00, Театрально-концертный зал «Дворец на Яузе»
«Царство отца и сына» (12+)
В спектакле Юрия Еремина по мотивам исторических произведений Алексея Толстого о династии Рюриковичей роль Ивана Грозного исполняет Александр Яцко, а его сына, царя Федора Иоанновича, — Виктор Сухоруков. Впрочем, исторические детали для режиссера не так важны, как психологическая и эмоциональная правда.
30 июля, 19.00, Государственный академический театр имени Моссовета
«Зинаида Серебрякова» (0+)
Завершает работу масштабная ретроспектива Зинаиды Серебряковой. Художница первой половины XX века создала коллективный портрет эпохи, но вместо артистов и состоятельных людей в центре ее внимания были собственные дети и она сама.
До 30 апреля, Государственная Третьяковская галерея
«Джорджо Моранди. 1890-1964» (0+)
Ретроспектива итальянского художника включает более 90 экспонатов из итальянских музеев и частных коллекций. Джорджо Моранди — знаковая фигура для итальянского искусства XX века, во многом определившая пути развития живописи во всей Европе. Он создал пастельные, как будто выцветшие натюрморты, а концептуальной многозначительности предпочел бессюжетность и кажущуюся приземленность.
До 10 сентября, ГМИИ им. А.С.Пушкина
«Гений Места: от экзерциргауза к выставочному залу. 200 лет в истории» (0+)
Юбилейная выставка отражает все этапы истории московского Манежа — от постройки здания в 1817 году до сегодняшнего дня. В экспозицию вошли архитектурные планы и макеты, архивные документы и фотографии, портреты и мундиры выдающихся деятелей, связанных с историей Манежа, а также произведения искусства, ранее выставлявшиеся на этой площадке.
До 26 ноября, Центральный манеж