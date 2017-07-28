28 июля в Санкт-Петербурге стартует III Международный фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect. В программе — концерт-открытие, образовательные сессии, официальная afterparty, аудиовизуальные перформансы, показы авторского кино, ярмарка винила и другие мероприятия. Кульминацией форума станет 20-часовое музыкальное событие в Музее стрит-арта.

По словам арт-директора форума Дмитрия Агалакова, основная аудитория петербургского фестиваля— «люди, которым было интересно событие в целом, а не только громкие имена».

— Это дает возможность экспериментировать и приглашать как мастодонтов, так и не слишком известных исполнителей. Чтобы не исчерпать себя, фестиваль должен меняться. Накануне фестиваля будет организован PPF Forum — образовательный блок, где мы представим несколько международных проектов, проведем круглый стол с организаторами европейских фестивалей и встречи с артистами. Работаем на большом пространстве — от Новой Голландии до музыкальных клубов, — сообщил «Известиям» арт-директор.

Основная программа традиционно пройдет на территории Музея стрит-арта, одной из крупнейших экспозиционных площадок Европы. Более 50 художников из 12 стран мира представят свои произведения уличного искусства на 4 тыс. кв. м. На стенах индустриальных сооружений гости увидят выставку «Праздник к вам приходит», созданную под кураторством директора музея Андрея Зайцева.

Открытие музыкальной афиши ознаменуется концертом во внутреннем дворе центра-дизайна Artplay, а главное событие Present Perfect — 20-часовое музыкальное действие в Музее стрит-арта. На пяти сценах выступят более 40 электронных музыкантов со всего мира, работающих в различных жанрах, в том числе лучший диджей мира по версии британского Mixmag — The Black Madonna, чикагский десант пионеров хаус-музыки: DJ Pierre, Virgo Four и Traxx, лидер драм-н-бейс движения LTJ Bukem, звездные англичане Ben UFO и Daniel Avery, техно-проект Planetary Assault Systems и другие.

Впервые в рамках фестиваля пройдет обширная образовательная программа, которая призвана объединить любителей электронной музыки и профессионалов мировой и российской индустрии.

Фестиваль продлится до 30 июля.