До конца года в России планируют ужесточить наказания за незаконную перепланировку жилых и нежилых помещений. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

Для этого будут внесены соответсвующие изменения в законодательство.

«Соответствующие законодательные изменения будут приняты до конца этого года. Будет очень жесткая ответственность за незаконную перепланировку как в жилых помещениях, так и в нежилых. Будет решен вопрос по обеспечению допуска жилищных инспекторов в те помещения, где есть подозрения, что проводится работа по реконструкции без согласования», – рассказал Чибис на семинаре по реализации проектов формирования комфортной городской среды в Краснодаре.

При этом он отметил, что сильнее будут наказывать за изменения жилых помещений, потому что «это вопрос безопасности людей».

Также поправки предполагают ответственность за перепланировку в нежилых помещениях. По словам Чибиса, сейчас магазины, расположенные на первых этажах жилых домов, часто делают незаконную перепланировку и не несут за это никакой ответственности.