Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит Минэкономразвития и Минстрою подготовить стратегию развития российских городов на период до 2025 года.

Об этом глава кабмина заявил на форуме «Единой России» «Городская среда».

Он отметил, что считает правильным предложение «о разработке на основе стратегии пространственного развития стратегии развития городов до 2025 года».

«Я дам такое поручение Министерству экономического развития вместе с Министерством по строительству, надо к этому привлечь и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, надо также утвердить стандарты качества городской среды и комплексного развития территорий.

Медведев отметил, что проект по благоустройству городов осуществляется на территории всей страны. По его словам, в 2017 году он затронет около 85 млн человек.