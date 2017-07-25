В Оренбурге автомобиль сбил трех человек, стоявших на проезжей части. В результате ДТП двое пешеходов скончались на месте, один госпитализирован. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«В результате дорожно-транспортного происшествия два пешехода от полученных травм скончались до приезда скорой медицинской помощи. Третий пешеход — девушка — с сотрясением головного мозга, ушибом лба была госпитализирована в лечебное учреждение», — сказано в сообщении ведомства.

Инцидент произошел на проспекте Дзержинского в 04:26 по местному времени. На данный момент на месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства происшествия.