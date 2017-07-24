Мотоциклистка погибла в Москве, на полном ходу врезавшись в фургон Peugeot. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Настоящий мотоциклист».

ДТП произошло в воскресенье, 23 июля, на улице Миклухо-Маклая, 53. Сообщается, что мотоциклом управляла Мария Басова, которая не успела вовремя затормозить, неожиданно заметив выезжающий со двора фургон. По предварительной информации, водитель мог нарушить ПДД и выехать на встречную полосу, сообщает «Газета.Ру».

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.