Суда в Арктике будут переходить на атомные силовые установки и газовое топливо, Минприроды будет стимулировать постепенный отказ от мазута. Об этом во вторник заявил журналистам глава министерства Сергей Донской, сообщает «Финмаркет».

По словам министра, для сокращения использования тяжелого топлива в Арктике ведется активное строительство атомного ледокольного флота.

«Кроме того, в рамках Арктического совета в сентябре будет утвержден пилотный проект по строительству судов для использования в арктических реках <…>. Проект предполагает, в том числе, использование сжиженного природного газа и будет реализован компанией «Волготанкер»», — сообщил Донской.

Мазут (или судовое остаточное топливо) активно используется в Арктике, а в ряде стран его доля составляет до 75% от всего используемого топлива. С ростом интенсивности судоходства в регионе повышаются риски аварийных разливов нефтепродуктов, которые особенно разрушительны для морской флоры и фауны Арктики.

По данным Международной морской организации, США, Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, а также некоторые неарктические страны поддержали инициативу отказа от неэкологичного топлива в Арктике.