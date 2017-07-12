Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гибкость в сроках реализации таких проектов, как ледокол «Арктика», допустима. Песков отметил, что это «для проектов такого масштаба вполне нормально».

«Вы знаете, если я не ошибаюсь, мы уже говорили, там даже президент говорил, что сроки чуть-чуть сдвигаются вправо, значит, для проектов такого масштаба вполне нормально», — сказал пресс-секретарь президента.

«Поэтому такие сдвижки практикуются, и это крупный проект, и информация об этом ранее тоже была доступна», — отметил он. Песков добавил, что если «сдвижка вправо перейдет грани всего разумного, вот тогда действительно возникает опасность».

Ранее сообщалось, что Балтийский завод по контракту, ранее заключенному с «Росатомфлотом», должен был сдать головной атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» до конца 2017 года.

Прошлой весной замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил, что ледокол планируется сдать в первой половине 2019 года, остальные два ледокола — в 2020 и 2021 годах.