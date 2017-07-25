В России разработают сервисную информационно-телематическую платформу, которая в будущем станет основой для организации беспилотного автомобильного движения. Соответствующее поручение было отдано российскому правительству президентом РФ Владимиром Путиным (есть в распоряжении «Известий»).

Платформа будет получать данные о движении транспорта из систем ЭРА–ГЛОНАСС и «Платон», МЧС, Минтранса, ГИБДД, от операторов охранно-поисковых систем и техпомощи и других частных и государственных инфосистем.

До 1 декабря правительство должно представить доклад о создании данной платформы.

Согласно поручению, проект будет разрабатываться правительством совместно с «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и заинтересованными российскими ИТ-компаниями.

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В России создадут среду для беспилотных авто