Президент России Владимир Путин дал поручение правительству РФ до 1 декабря подготовить предложения о создании российской сервисной информационно-­телематической платформы. В нее будут стекаться все данные об автотранспорте и дорожной инфраструктуре из систем ЭРА-ГЛОНАСС, «Платон», ГИБДД, МЧС, Минтранса, операторов охранно-поисковых систем и техпомощи, геоинформационных сервисов и многих других государственных и частных инфосистем. В дальнейшем эта платформа станет основной для организации беспилотного автомобильного движения.

Согласно поручению президента России Владимира Путина (копия документа есть у «Известий»), правительство РФ должно до 1 декабря этого года подготовить доклад о создании российской сервисной информационно-­телематической платформы.

«Правительству Российской Федерации при участии некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий», автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее — агентство) и заинтересованных российских ИТ-компаний, обладающих экспертными знаниями в сфере картографии, навигационных и иных систем, применимых в автомобильной промышленности, рассмотреть вопрос о создании российской сервисной информационно-телематической платформы и ее внедрении в серийные модели автомобильных производителей, реализующих легковые автомобили в Российской Федерации», — говорится в президентском поручении.

Платформа будет аккумулировать информацию в транспортной сфере, включая оценку загруженности дорог, оптимизировать транспортные потоки, прогнозировать возникновение чрезвычайных и опасных ситуаций, следить за состоянием оборудования городской и транспортной инфраструктуры. Кроме того, она станет универсальной базой для реализации концепций «подключенного автомобиля» и «умной» городской мобильности, а также возьмет на себя обеспечение платежных сервисов, таких как оплата парковки, сбор платы за проезд, транспортный налог, оплата мультимодального проезда.

Как рассказал «Известиям» соруководитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы, президент Некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Александр Гурко, в декабре 2017 года будут представлены «дорожная карта», концепция и предложения по созданию платформы, а также прототипы некоторых решений. Платформа может быть создана к концу 2020 года, считает глава «Автонет».

— В перспективе российская сервисная информационно-телематическая платформа также будет поддерживать функции автоматизации, необходимые для перехода к беспилотному движению, в частности функции безопасности технологий связи V2X, — отметил Александр Гурко.

В Минтрансе РФ выразили уверенность, что платформа в дальнейшем будет использована для развития и обеспечения беспилотного движения.

— Платформа должна быть разработана с учетом того, что уже в скором времени на дороги выйдет беспилотный транспорт, который будет находиться в единой транспортной среде с традиционными транспортными средствами. И вопросы обеспечения взаимодействия между ними будут особенно актуальны, — отметил глава департамента программ развития Минтранса Алексей Семенов.

По словам Александра Гурко, вопросы информационного обмена и сопряжения будут проработаны с АО «ГЛОНАСС», Минтрансом, Минприроды, «Ростелекомом» и другими операторами государственных и негосударственных систем, а также сервис-провайдерами. Платформа будет сопряжена с основными государственными автоматизированными информационными системами, включая систему экстренного реагирования при автоавариях ЭРА-ГЛОНАСС и систему взимания платы с большегрузов «Платон», а также с системами автопроизводителей, операторов охранно-поисковых систем и техпомощи, управления городским транспортом, операторов транспортно-логистических услуг и геоинформационных сервисов.

Согласно планам Минтранса, единый стандарт транспортной телематики, обеспечивающий взаимодействие транспортных средств между собой и с транспортной инфраструктурой, будет разработан к середине ноября. К этому сроку также будут разработаны принципы стандартизации и сертификации интеллектуальных транспортных систем, базирующихся на комплексном использовании спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС/GPS и систем беспроводной связи. В настоящее время Минтранс определяет подрядчика на выполнение соответствующей работы.

В АО «ГЛОНАСС» (оператор ЭРА-ГЛОНАСС) «Известиям» заявили, что компания участвовала в деятельности рабочей группы Минпромторга, где разрабатывают «дорожную карту» по внесению нормативно-правовых изменений для внедрения телематических транспортных систем, развития инновационных технологий и повышения безопасности на дорогах.

Старший вице-президент по развитию телематики компании Meta System Алексей Шипулин отметил важность создания единой платформы, которая сможет стать основой для создания интеллектуальных транспортных систем.

— Информация, которую будет агрегировать платформа, будет использована для построения интеллектуальных транспортных систем для организации дорожного движения в городах и на основных магистралях, — отметил Алексей Шипулин.

Российская сервисная информационно-­телематическая платформа будет представлять из себя единую федеральную автоматизированную систему, осуществляющую сбор, обработку, хранение и анализ информации из многих других информационных систем. Основными «жизнеобеспечивающими» составляющими платформы будут единая центральная база данных, элементы, обеспечивающие обмен данными с внешними системами, и подсистема обработки и анализа «больших данных» с возможностью поддержки принятия решений и прогнозирования развития ситуаций. Сбор информации непосредственно из автомобилей в платформу не планируется, поэтому ее создание не потребует установки дополнительного оборудования в транспортные средства.