Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец поручила Минздраву до 1 октября установить предельные сроки постановки онкологического диагноза и начала специализированного лечения. Министерство также должно усовершенствовать процесс обследования пациентов при подозрении на рак. Как заявили «Известиям» в Минздраве, уже определен срок начала лечения после постановки диагноза — он составит 14 календарных дней.

По поручению Ольги Голодец Минздраву следует определить, в какой максимальный срок пациенту должен быть поставлен верифицированный онкологический диагноз после первого обращения в поликлинику с характерными жалобами. Министерство также должно было решить, как быстро после этого должно начаться лечение. Сейчас нередки случаи, когда онкологические больные месяцами ходят из кабинета в кабинет, теряя драгоценное время.

Кроме того, до 1 ноября этого года Минздрав обязан составить и утвердить методические рекомендации для врачей по организации и проведению диспансеризации для раннего выявления онкологии. До 15 декабря ведомству рекомендовано проанализировать порядок оказания медпомощи на местах, при необходимости внести изменения в так называемую маршрутизацию пациентов, а также представить предложения по автоматизации этого процесса. Основная цель поручений — сокращение сроков постановки диагноза и начала лечения.

С предложениями по ускорению диагностики онкологии, а также усовершенствованию «маршрута» пациента от врача первичного звена к больничной койке выступил 10 июля Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

— Процесс диагностики и лечения пациента с онкологическим заболеванием сегодня крайне сложно отследить и проконтролировать, — пояснил «Известиям» член совета Петр Родионов. — Зачастую при подозрении на онкологию пациента направляют на ненужные консультации или назначают избыточные исследования. Сроки постановки диагноза и начала лечения при этом затягиваются. Для того чтобы исключить это, необходимо проработать вопрос о создании автоматизированной системы учета движения таких пациентов.

В 2015 году подобная система была запущена в Петербурге — индивидуальная карта маршрутизации пациента заполняется всеми его врачами в онлайн-режиме. Над созданием автоматизированной системы также работают Москва и Свердловская область.

Петр Родионов считает, что при правильной организации процесса в большинстве случаев онкологический диагноз может быть установлен в течение 10–15 рабочих дней.

— Сегодня в одних регионах на постановку диагноза отводится 10–14 календарных дней, в других — 25–30 рабочих дней. Однако на практике эти сроки, как правило, не соблюдаются. Обусловлено это тем, что система оказания онкологической помощи в большинстве регионов работает неэффективно. Врачи первичного звена предпочитают снимать с себя ответственность за ведение пациента, а полноценная диагностика проводится только в онкодиспансере, — пояснил Петр Родионов.

Онкологи отмечают, что проблема не столько в излишней диагностике, сколько в нехватке в регионах специалистов и лабораторий. По мнению директора НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, главного внештатного онколога Северо-Западного Федерального округа, профессора Алексея Беляева, сжатые сроки постановки диагноза и начала лечения онкобольных возможны только в Москве и Петербурге.

— В регионах просто беда. Например, в Калининграде сделали современную патоморфологическую лабораторию, но не могут найти хороших морфологов. А в Сыктывкаре лаборатория в плачевном состоянии, гистохимия вообще не проводится. То же самое в Республике Коми. В Мурманской и Калининградской областях гистохимические исследования делают только в областном центре. В некоторых регионах очень большие очереди к онкологам. В Вологодской области вообще нет онкологов в первичном звене, — сказал эксперт.

По мнению Алексея Беляева, выполнимый срок для страны на весь процесс (от первичного подозрения до госпитализации) — не меньше 45 дней. Но он должен быть только рекомендательным, учитывающим условия в регионах. Если же сроки сделать жесткими, то это приведет к регулярному их срыву, заполнению стационаров недообследованными пациентами или лечению не по установленным стандартам.

Как сообщили «Известиям» в Минздраве России, ведомство подготовило новый порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология».

— По нему срок начала оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями составляет не более 14 календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления диагноза заболевания, — пояснили в ведомстве.

Кроме того, Минздрав подготовил новый порядок диспансеризации, который начнет действовать с начала 2018 года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, он станет более целевым и доказательным, что позволит дополнительно повысить его эффективность. В том числе и при выявлении онкологических заболеваний.