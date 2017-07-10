В понедельник Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера Ольги Голодец внес предложения по развитию системы оказания медпомощи онкобольным. Необходимость изменений продиктована тем, что онкологические заболевания устойчиво занимают в стране второе место среди причин смертности населения. Члены совета предложили разработать единые стандарты по целому ряду вопросов: от порядка проведения исследований до сроков постановки диагноза и начала лечения.

Как отметила на заседании совета 10 июля зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец, вопрос оказания онкологической помощи в РФ сейчас является одним из приоритетных.

— Онкология занимает в нашей стране второе место среди всех причин смертности (15,6%). 3,5 млн человек болеют онкологическими заболеваниями. Ежегодно впервые выявляется более 500 случаев. По сравнению с наиболее развитыми странами в России выше смертность от злокачественных новообразований (124,4 в РФ, в развитых странах — 108,1, в Японии — 93,8), — сказала она.

Ольга Голодец также подчеркнула, что вопросы борьбы с онкологическими заболеваниями состоят не только в лечении — необходима ранняя выявляемость злокачественных новообразований, настороженность врачей к онкозаболеваниям и их умение ставить диагнозы на ранних стадиях.

— Сегодня мы должны преодолеть предвзятость населения к онкологическим заболеваниям, — добавила вице-премьер. — Они лечатся. Положительный исход по отдельным заболеваниям может достигать очень высоких процентов (более 80%). Эти цифры сопряжены со сроком выявляемости онкологических заболеваний. Нужно работать не только с врачами, но и с населением по вопросам своевременной диспансеризации и прохождения тех видов обследований, которые дают самую высокую выявляемость и заложены в программы ОМС. На сегодняшний день на каждого человека заложены средства на лечение, но нужен очень серьезный контроль как со стороны Росздравнадзора, так и со стороны общественных организаций по лечению каждого больного.

Совет рассмотрел и вопросы методов снижения смертности от онкозаболеваний. Так, руководитель секции «Медицина и фармацевтика» Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Петр Родионов внес 12 предложений по развитию системы здравоохранения в области онкологии, которые Ольга Голодец оценила как «вполне конкретные».

По мнению Петра Родионова, следует обобщить опыт регионов по информированности и мотивации населения по проведению диспансеризации с целью ранней диагностики онкологических заболеваний.

— Сегодня в России сформированы благоприятные условия для раннего выявления онкологических заболеваний, — отметил Петр Родионов. — Диспансеризация соответствует международным стандартам онкоскрининга. Но ресурсы диспансеризации пока используются недостаточно эффективно. Если в лидирующих регионах в ходе диспансеризации выявили около 300 случаев на 100 тыс. населения, то у отстающих — около 10. Причина — слабая информированность граждан и слабая активность некоторых регионов.

Член совета также отметил, что в России пока нет единых для всех регионов стандартов проведения скрининга. В результате до 50% исследований проводятся или с применением неэффективных методов, или с нарушениями. По его мнению, в стране также следует утвердить стандарты исследований и написания заключений, проработать вопрос создания системы контроля качества исследований и ввести практику хранения образцов для последующего контроля. А также — обобщить опыт регионов по созданию референсных клинико-диагностических центров на базе ведущих учреждений.

— Многие исследования требуют большого опыта специалистов. Во всем мире установлено минимальное количество снимков, которое маммолог должен рассматривать для сохранения квалификации. Качественная диагностика возможна на базе референсных клинико-диагностических центров, которые надо создавать в регионах, — заявил руководитель секции «Медицина и фармацевтика».

Еще одна проблема состоит в том, что в некоторых регионах половина граждан не доходят до второго этапа диспансеризации, а потом возвращаются с запущенными стадиями заболевания. В связи с этим Петр Родионов предлагает проработать вопрос создания автоматизированного учета движения населения, начиная с подозрения на возникновение онкологического заболевания. Эта работа, по его словам, хорошо поставлена в Санкт-Петербурге и Москве, где уже сократилось время диагностики, и следует утвердить типовую маршрутизацию на основе их опыта.

— Максимальное обследование должно проводиться по месту жительства пациента. Однако для того, чтобы диагностика с самого начала проводилась в объеме, достаточном для постановки диагноза, необходимо утвердить единый алгоритм. Сегодня же каждый регион самостоятельно устанавливает объем исследований. Отсутствие единых для всей страны стандартов приводит к тому, что анализы дублируются. Нужно утвердить единый алгоритм обследования онкологических пациентов, — отметил Петр Родионов.

Член совета также предложил оптимизировать работу онкослужб в регионах на принципах четкой иерархии и географической доступности. Установить единые сроки для постановки диагноза и начала оказания медицинской помощи. Увеличивать число коек дневного стационара для улучшения территориальной доступности помощи.

Заместитель директора Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Давид Заридзе считает, что главная проблема кроется в неравенстве в отношении доступа к высокотехнологичным, новым, эффективным лекарствам.

— В последние пять-шесть лет наметился колоссальный прогресс в сфере иммунотерапии рака, — сказал он. — Появились новые препараты, которые делают чудеса. Они получают в Минздраве одобрение, но до широкого применения дело дойдет не скоро. Конечно, они дорогие, причем даже для более богатых систем здравоохранения, чем российская. Но оправдываться дороговизной лекарств неправильно, потому что россияне имеют право на адекватное лечение. А пользоваться современными препаратами могут в итоге только больные с материальным достатком. Большинство россиян остается без этих препаратов. Это — самое настоящее неравенство.

Председатель исполнительного комитета МОД «Движение против рака» Николай Дронов считает, что самый важный вопрос в онкологической сфере — доступность специализированной помощи в регионах.

— Никто почему-то не задумывается, почему у нас в рязанском онкодиспансере до сих пор нет хирургического корпуса. И специализированную медпомощь оказывают в учреждении общей сети — а именно в областной больнице. А пациенты нуждаются в лечении врачами-онкологами, а не обычными хирургами. У нас также есть проблема с лекарственным обеспечением онкобольных в амбулаторном режиме, потому что этот вопрос привязан к региональному бюджету. Исключение составляют только некоторые богатые регионы. В результате врачи назначают пациенту не то лекарство, которое ему необходимо, а то, которое может позволить себе регион. Пока вопрос стоит таким образом, качественного лечения рака мы не добьемся, — заявил Николай Дронов.

На заседании также было предложено разработать критерии качества оказания медицинской помощи и создать систему канцероаудита. Она будет учитывать как количественные (число проводимых операций в год), так и качественные факторы (смертность). Это позволит оценить эффективность работы профильных учреждений.