Около половины регионов в России снизили затраты на покупку препаратов для онкологических больных. Об этом свидетельствуют данные статистики государственных закупок за 2016 год. В 37 субъектах РФ наблюдается уменьшение объема годового финансирования на одного онкобольного. Наибольшее снижение, по статистическим данным, произошло в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом ряд регионов, напротив, в разы увеличил затраты на препараты для онкологических больных в расчете на одного пациента.

Анализ государственных закупок лекарственных препаратов на лечение онкологических больных, проведенный НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента показал, что в 37 регионах России снизились траты на препараты в расчете на одного онкобольного. Наиболее заметно это в Сахалинской области (-48,5%), в Ханты-Мансийском автономном округе (-47,9%) и Магаданской области (-39%). При этом Севастополь увеличил затраты на 451%, Республика Бурятия – на 249,9%, а Воронежская область – на 231,9%.

Согласно данным НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента, больше всех на препараты одному пациенту в год выделяют в Республике Бурятия – 109,1 тыс. рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ – 101,8 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Москва – в среднем 98,5 тыс. рублей в год на одного онкологического пациента.

При этом в столице в 2016 году проживало больше всех пациентов с онкологическими заболеваниями – 274,2 тыс. человек. На втором месте по их количеству находится Московская область – 199,2 тыс., далее следует Краснодарский край - 154,7 тыс. пациентов. В этих регионах в среднем тратят на препараты для одного онкобольного 36,9 тыс. и 22,6 тыс. рублей в год соответственно.

Меньше всего средств на лекарства для одного больного в год выделяется в Саратовской области. По итогам 2016 года после снижения финансирования на 35,8% эта сумма составляет 10,8 тыс. рублей. Отметим, что в регионе зарегистрированы 65,8 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниеми.

Немногим больше на препараты для онкобольных тратят в Забайкальском крае (в среднем - 11,07 тыс. рублей на пациента) и Удмуртской Республике (11,8 тыс. рублей). При этом, в Забайкальском крае зафиксирован рост финансовой помощи людям с онкологическим заболеванием на 3,1%. А в Удмуртии - наоборот, снижение на 32,2%.

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, директор Российского онкоцентра им. Н.Н. Блохина Михаил Давыдов считает, что пока не будут прописаны единые правила финансирования, люди с онкологическими заболеваниями не смогут получать всю необходимую помощь.

— Дело в том, что если вы зарегистрированы у себя в регионе, то получить помощь сможете только из регионального бюджета. А там уже местные власти решают, кому сколько положено выделить. Общих правил нет, — заявил Михаил Давыдов.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов считает, что проблемы с финансированием возникают в первую очередь потому, что «в России нет общего стандарта оказания помощи больным раком».

— Нужно понимать, вне зависимости от региона проживания на лечение рака нужны одни и те же препараты. А у нас получается, что все зависит от возможностей регионального бюджета. Поэтому нужно убрать разделение на федеральных и региональных льготников, — сказал он.

Давид Мелик-Гусейнов также добавил, что основная причина снижения затрат на препараты для онкобольных - подорожание лекарственных препаратов.

— Одна отдельная упаковка стала дороже, соответственно, меньшее количество больных можно обеспечить лекарствами, — пояснил специалист.

Как ранее писали "Известия", в 2014-2016 годах только в столице стоимость ряда препаратов для лечения онкологии по госзакупкам выросла в 3–11 раз.

В министерствах здравоохранения регионов, где наблюдается значительное снижение объемов помощи онкологическим больным - Сахалинской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Магаданской области, Республике Калмыкия и Саратовской области - не смогли оперативно предоставить ответ на запрос «Известий» .