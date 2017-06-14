Доля отечественных препаратов для лечения и профилактики онкологических заболеваний на рынке на сегодняшний день достигла 75–80%, заявил в среду главный внештатный онколог Минздрава РФ, директор Российского онкологического научного центра им. Блохина Михаил Давыдов.

По его словам, три года назад около 90% лекарств для профилактики и лечения рака приходились на лекарства зарубежного производства.

«Сегодня обратная ситуация: бурный рост российской фармацевтической промышленности, и примерно около 75–80% препаратов на рынке — они российского производства», — цитирует Давыдова ТАСС.

Импортозамещение в этом сегменте фармрынка происходит в первую очередь за счет производства дженериков — изготовленных в России аналогов известных импортных препаратов. При этом проблема недостатка государственного финансирования закупки лекарств для пациентов, по словам главного онколога, решается в том числе за счет спонсорской поддержки.