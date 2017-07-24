Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Сергей Рудской сообщил о снижении числа нарушений режима прекращения огня в полтора раза в Сирии.

«По мере реализации политических договоренностей отмечается устойчивое снижение количества нарушений режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии», –– заявил Рудской. По его словам, исследование затронуло три недели июля этого и прошлого года.

Ранее в июне были подписаны соглашения о прекращении военных действий с представителями более 500 городов и поселков, пишет «Интерфакс». Это дало толчок росту числа примирившихся населенных пунктов, которое уже достигло более 2 тыс.