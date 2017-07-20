Сирия возвратила под свой контроль более 40 нефтяных вышек на территории провинции Ракка, освобожденной от боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

«С начала июля более 40 стационарных нефтяных насосных станций вновь стали подконтрольны правительству Сирии», — заявил инженер-нефтяник Али Ибрагим, отвечающий за восстановление нефтедобычи в провинции.

По словам специалиста, чтобы запустить работу вышек, необходимо дождаться разминирования подходов к станциям, после чего рабочие демонтируют насосы, которые затем направят на ремонт в город Хама.

По предварительной оценке энергетиков, нефтедобычу на освобожденных станциях удастся возобновить уже к концу июля.