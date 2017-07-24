Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил журналистам, что нынешняя резиденция Деда Мороза в Великом Устюге не вмещает желаемое число гостей, поэтому необходимо построить новый терем волшебнику. С таким заявлением власти Вологодской области обратились в Министерство культуры.

Строительство дворца планируется начать в следующем году, в случае если проект попадет в соответствующую федеральную программу. Стоимость нового терема Деда Мороза обойдется в 350 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Глава региона также отметил, что будет продолжаться развитие самого северного зоопарка страны –– Зоосада Деда Мороза, который находится на территории вотчины волшебника.

«Мы поставили перед собой задачу к 2030 году удвоить туристический поток в Вологодскую область до 5,5–6 млн человек. Также стоит задача удвоения туристического потока в Великий Устюг», –– добавил губернатор.