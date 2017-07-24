Министерство культуры РФ подготовило поправки в постановление правительства об авторском сборе, которые позволят взимать налог с «умных» часов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Минкультуры.

Причиной такой инициативы стала возможность проигрывать на часах музыку и видео. При этом новые поправки предусматривают исключение из списка продукции, облагаемой авторским сбором, цифровых видеокамер.

Минкульт поддерживает сбор авторских отчислений с продажи электронных носителей из-за того, что правообладатели не могут «самостоятельно проконтролировать использование своего произведения на территории РФ и за рубежом». В настоящее время такой сбор составляет 1% от таможенной стоимости техники.

В ближайшее время проект будет рассмотрен в правительстве.