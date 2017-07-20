Введение в России курортного сбора с отдыхающих на территории страны, закон о котором приняла накануне Государственная дума в третьем чтении, сыграет на руку частному теневому сектору. Такое мнение высказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на крупных представителей туристического бизнеса.

«По мнению туроператоров, введение этого механизма в условиях жесткой конкуренции отечественных курортов с зарубежными направлениями является несвоевременным», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.

В АТОР полагают, что россияне со свойственным им стремлением избежать уплаты налога при имеющейся возможности переориентируются на частный сектор, где с хозяевами «отелей» можно договориться на своих условиях.

Соответственно, согласно прогнозу ассоциации, турпоток из-за введения курортного сбора в пилотных регионах не снизится, но крупные игроки рынка (турфирмы и отельеры) потеряют часть прибыли из-за своего легального статуса — в противовес частникам.

Напомним, курортный сбор вводится с 1 мая 2018 года, то есть в следующем туристическом сезоне. Пока он носит экспериментальный характер и будет взиматься в половинном размере (50 рублей вместо запланированных 100 рублей с человека за день на курорте). Платить придется отдыхающим, выбравшим для проведения отпуска Ставрополье, Алтай, Кубань и Крым – эти четыре региона стали пилотными для проекта.

Впоследствии, как заверили российские власти, результаты пилотного этапа будут изучены и оценены, и на основании этой оценки предстоит принять решение о масштабах и нюансах дальнейшего развития программы.

Опрошенные «Известиями» эксперты тоже склоняются к мнению о том, что введение курортного сбора в России осуществлено преждевременно: к нему могут оказаться не готовы ни туристы, ни игроки отрасли.