В российском прокате — «Взрывная блондинка» с Шерлиз Терон в главной роли. Казалось бы, с утонченной внешностью актрисы только и играть нежных красавиц, как в фильме «Сладкий ноябрь», но она выбирает суровых героинь: серийную убийцу в фильме «Монстр», бритую наголо однорукую Фуриозу в гонке «Безумный Макс: Дорога ярости», а теперь вот — женский вариант Джеймса Бонда.

Шпионские игры на большом экране снова входят в моду, отвоевывая себе место между байопиками и экранизациями комиксов. Но с поправкой на феминизм прекрасным леди уже не отводится роль говорящей мебели, украшающей быт Бонда со товарищи. На этот раз вместо супершпиона в кадре роковая блондинка, но шутки насчет цвета волос здесь неуместны. Ведь главное оружие героини Терон — не красота, а пистолет, а также кулаки, каблуки и все виды холодного оружия.

Ностальгия по Советскому Союзу, видимо, мучает не только российских, но и британских сценаристов. Действие картины происходит в 1989 году — в момент падения Берлинской стены. По сюжету агент Лоррейн (Шарлиз Терон) прилетает из Лондона, чтобы помочь коллеге Дэвиду Персивалю (Джеймс МакЭвой) провести из Восточного Берлина в Западный перебежчика, а также найти секретное досье, компрометирующее британскую, советскую и американскую разведки разом.

Надо отдать авторам картины должное — к советской теме они подошли с завидным юмором и знанием реалий. В кинотеатрах Восточного Берлина идет «Сталкер» Тарковского, а в резиденции начальника КГБ поет с кассеты Высоцкий. В то же время агенты КГБ выглядят как боевики из «Красной жары» со Шварценеггером: бритые, в кожаных пиджаках, прущие к цели, как танки, и, главное, очень плохо говорящие по-русски. Времена меняются, ломаный русский в голливудских фильмах — нет. Более того, на русском изъясняется и героиня Шарлиз Терон.

Нашего зрителя ждет буйное веселье, хотя акцент актрисы звучит не без эротизма, да и водку она пьет с большим изяществом. К этому портрету стоит добавить непроницаемый холодный взгляд, железную выдержку и совершенное владение техникой рукопашного боя. А также отметить, что взрывная блондинка по безупречности стиля оставила Бонда далеко позади: сочетание черного и белого цветов, истинно британская элегантность и минимум косметики. Как Шарлиз Терон ухитряется быть стильной и неотразимой даже после того, как ею подмели пол бойцы КГБ, — недоступная уму загадка.

Поскольку, по данным статистики, основными посетителями кинотеатров являются представительницы прекрасного пола, создатели явно рассчитывают на успех в прокате. В то же время блондинок, как известно, ценят далеко не все, так что результаты бокс-офиса могут быть самыми неожиданными.