Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Женщины. 200 м брассом

После того как Юлия Ефимова объявила, что не выступит в эстафете 4 по 100 м комбинированным стилем, заплыв на 200 м брассом станет последним для звездной российской пловчихи на чемпионате мира в Будапеште. Изначально соревнование у брассисток рассматривалось сквозь призму противостояния трехкратной призерки Олимпийских игр и американки Лилли Кинг. В стометровке последняя оказалась сильнее, завоевав золото и установив новый мировой рекорд. Ефимова пришла третьей, при этом показав лучший результат сезона. Соревнования на 200 м будут для нее хорошим шансом взять реванш у Кинг.

28 июля, 19:25. Международный плавательный центр Dagály Swimming Complex (Будапешт, Венгрия). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: REUTERS/Mate Balogh

Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины. Матч за третье место. Россия–Канада

В последние годы российское водное поло пребывало в сложном положении — не хватало финансов и условий для подготовки всех коллективов, включая национальные сборные. Однако в 2016 году женская команда дала надежду отечественным болельщикам, сенсационно выиграв бронзовые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. После зимней смены в руководстве национальной федерации начала оживать и мужская команда, сумевшая в Будапеште выйти в четвертьфинал мирового первенства. А женщины прошли в полуфинал, где крупно уступили американкам. Но теперь у подопечных Александра Гайдукова есть возможность завоевать бронзу мирового первенства, подтвердив прошлогодний олимпийский успех.

28 июля, 16:00. Международный плавательный центр Dagály Swimming Complex (Будапешт, Венгрия). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: ТАСС/ Валерий Матыцин

Футбол. Чемпионат России. «Ахмат» (Грозный) – «Динамо» (Москва)

В последние годы клуб из столицы Чеченской Республики неизменно улучшает свои показатели и уже вплотную приблизился к осуществлению заветной мечты о еврокубках. По итогам прошлого сезона грозненский «Терек» под руководством Рашида Рахимова занял рекордное в своей истории пятое место, оказавшись на расстоянии одной победы от попадания в Лигу Европы. Историческое переименование команды в «Ахмат», а также смена главного тренера на старте нынешнего сезона только поспособствовали дальнейшему движению вперед. Команда Олега Кононова одержала две победы в стартовых двух турах национального первенства. Теперь свои претензии на лидерство грозненцам предстоит подтверждать в домашней игре с вернувшимся в премьер-лигу московским «Динамо».

29 июля, 20:00. Стадион «Ахмат-Арена» (Грозный). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Хоккей. Кубок Минска

До старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) остался всего месяц. Участники будущего сезона начинают наиболее активную фазу подготовки — игры в предсезонных турнирах. Первый из них пройдет в Минске, где, помимо местного клуба «Юность», также сыграют пять коллективов из КХЛ — московское, минское и рижское «Динамо», а кроме того — ярославский «Локомотив» и ханты-мансийская «Югра».

28 июля, заключительный тур группового этапа: 15:00, «Динамо» (Рига) – «Югра»; 19:00, «Юность» – «Динамо» (Минск).

29 июля: 11:30, матч за пятое место; 15:30, матч за третье место, 19:30, финал. «Чижовка-Арена» (Минск, Белоруссия). Прямые трансляции на КХЛ

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Футбол. Чемпионат России. «Тосно» (Ленинградская область) – «Зенит» (Санкт-Петербург)

Дебютант РФПЛ впервые в истории встретится в официальном матче со своим соседом из Северной столицы. Примечательно, что, не имея своего стадиона в Тосно, одноименный клуб нынешний сезон проведет на арене «Петровский», некогда родном доме «Зенита». После весеннего открытия нового сооружения на Крестовском острове сине-бело-голубые переехали на новый домашний стадион, и предстоящий матч с «Тосно» будет одним из немногих, когда болельщики петербургского клуба смогут еще раз посетить место своего многолетнего пребывания. А подопечные Дмитрия Парфенова постараются испортить этот праздник команде Роберто Манчини и добыть первые очки в своей истории на уровне премьер-лиги.

30 июля, 20:00. Стадион «Петровский» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

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