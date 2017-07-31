В начале марта 2017 года в Лас-Вегасе должен был состояться бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Однако за день до этого российский спортсмен попал в больницу и не смог выйти на поединок. На днях 28-летний боец провел открытую тренировку для своих болельщиков и сообщил, что уезжает за границу готовиться к своему следующему выступлению. В интервью «Известиям» Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем проведет ближайший бой, планирует ли он менять диетолога и какие цели ставит перед собой в ближайшем будущем.

— Как вы себя чувствуете?

— Спасибо, отлично. В последнее время я много езжу, провожу открытые тренировки и стараюсь уделить как можно больше времени моим болельщикам во всем мире. Недавно посещал Таджикистан, где меня отлично приняли, а сейчас провел занятие в Москве. Приятно, что столько болельщиков посещают эти мероприятия, всё больше людей ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом. Надеюсь, что я хоть немного мотивирую молодых ребят вести правильный образ жизни.

— Какие планы у вас на ближайшее время?

— Сейчас я начну подготовку к своему следующему поединку. Надеюсь подойти к нему в своей лучшей форме.

— С кем вы планируете провести бой?

— Скорее всего, это будет Тони Фергюсон. С другими бойцами мне просто неинтересно выступать. У нас с ним есть незавершенное дело, которому нужно положить конец. Этот бой должен состояться.

— Рассматриваете варианты боя с другими бойцами?

— Всё решает руководство UFC, но думаю, им и самим хочется всё же провести этот поединок. Это бой, которого уже долго ждут многие болельщики по всему миру. Я просил руководство UFC провести бой с Фергюсоном 4 ноября. Сначала мне предложили провести поединок 7 октября, но принять его я не мог. Я хочу хорошо подготовиться и не подвергать тело риску. Я не хочу повторять прежнюю ошибку и давить на свой организм. Надеюсь, что мне пойдут на встречу и не назначат бой Фергюсона с Джастином Гэтжи в октябре.

— А как же чемпион UFC Конор Макгрегор?

— Ему предстоит бой с Флойдом Мейвейзером, так что наша встреча в ближайшее время маловероятна. Но, безусловно, он входит в список тех бойцов, с кем мне бы хотелось встретиться. Конор — обладатель чемпионского пояса, а я первый номер рейтинга. Я не раз говорил, что моя главная цель — стать первым российским чемпионом UFC. И я сделаю всё, чтобы это наконец-то произошло.

— У Конора есть шанс победить знаменитого боксера?

— Мне совсем не интересен этот бой. Это шоу, не более того. Я посмотрю его трансляцию. Интересно, как организованы подобные шоу, но и за действиями Конора лишний раз понаблюдать мне не помешает.

— Ваш предыдущий поединок с Тони Фергюсоном не состоялся в том числе из-за того, что у вас были проблемы со сгонкой веса. Планируете поменять своего диетолога?

— Не вижу в этом никакого смысла.

— Вашему отцу долгое время отказывают в получении визы в США. В этот раз вы снова проведете бой без него?

— Последний раз отец был в моем углу в 2011 году, прошло уже шесть лет. Мы работаем в этом направлении, безусловно, мне очень важна его поддержка. Но на сегодня обстоятельства складываются таким образом, что весомых подвижек в этом вопросе нет. Будем надеяться, что что-то изменится и ему дадут американскую визу.

— Вы уже составили программу подготовки к предстоящему поединку?

— Да. Я проведу две недели на морском побережье. Затем месяц в горах, после чего отправлюсь в США в тренировочный лагерь АКА для финального этапа подготовки.

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