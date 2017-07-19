Чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о своем желании организовать бой против первого номера рейтинга легковесов UFC Хабиба Нурмагомедова. Более того, 29-летний ирландец планирует провести свою очередную защиту титула в России. Об этом Макгрегор рассказал в интервью MMA Mania: «Безусловно, это вариант, который я изучаю. Это будет зрелище в стиле «Рокки». Почему бы нам не встретиться с Хабибом в его родной стране? Определенно, это одна из вещей, которые я хочу сделать, но когда это произойдет, сказать очень сложно. Всё зависит от множества факторов».

Разговоры вокруг возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором ведутся уже довольно давно. 28-летний россиянин жаждет боя против ирландца, так как тот является действующим чемпионом UFC. Для Конора же наш боец интересен тем, что он — первый номер рейтинга, и к тому же не имеет еще ни одного поражения в своей карьере.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов признался, что для него и его подопечного бой с ирландцем — одна из главных спортивных целей.

— Мы не раз говорили и будем говорить, что основная цель Хабиба — пояс чемпиона UFC, который принадлежит Конору, — признался «Известиям» Нурмагомедов-старший. — Мы готовы провести бой с ирландцем где угодно и когда угодно. Если это пройдет в России, то для нас это будет только на пользу — поддержка трибун поможет Хабибу. Однако пока рано говорить об этом поединке — у Конора бой в конце августа с Флойдом Мейвезером, после него и будет какая-то ясность. Я слышал, что руководство UFC заинтересовано в выходе на российский рынок, но пока это только разговоры.

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев считает, что бой в России между Хабибом и Конором дал бы сильный импульс для развития этого вида спорта в нашей стране.

— Безусловно, это было бы одно из центральных событий в ММА за последние годы, — поделился своим мнением с «Известиями» Мирзаев. — Это поединок, о котором говорят и который мечтают увидеть миллионы фанатов смешанных единоборств по всему миру. И если он пройдет в нашей стране, то это даст сильный толчок к развитию ММА. Уверен, огромное количество людей с удовольствием посетило бы это спортивное событие. Безусловно, я буду болеть за Хабиба и надеюсь, что этот бой все же состоится и Нурмагомедов станет первым российским чемпионом UFC!

Хабиб Нурмагомедов знаменит своей великолепной борцовской техникой. Боец по прозвищу «Орел» является обладателем рекорда UFC по количеству тейкдаунов (бросков) в одном поединке. 28-летний спортсмен имеет одну из лучших статистик в бойцовском мире — на его счету 23 победы в 23 поединках. Восемь боев он завершил нокаутом, в семи схватках его соперники сдавались, а еще в восьми Нурмагомедов побеждал решением судей. Рефери ни разу не расходились во мнениях — победа всегда отдавалась Хабибу единогласно.

Напомним, свой последний бой российский боец должен был провести против американца Тони Фергюсона 5 марта 2017 года, однако за день до схватки наш спортсмен попал в больницу с сильным обезвоживанием организма, вызванным усиленной сгонкой веса. В итоге поединок пришлось отменить.

Конор Макгрегор — один из самых узнаваемых и популярных бойцов UFC на сегодняшний день. Он единственный спортсмен за всю историю американского промоушена, который был одновременно чемпионом в полулегкой и легкой весовой категориях. В своей профессиональной карьере он провел 24 боя, одержав в них 21 победу и потерпев три поражения.

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