Член Совета Федерации (СФ) Виктор Озеров подтвердил, что собирается войти в состав Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом Озеров сообщил «Известиям» в понедельник.

«Подтверждаю: решил сменить обстановку и ритм жизни», — прокомментировал сенатор.

Ранее источник в верней палате также сообщал, что Озеров написал заявление о переходе в комитет.

«Сегодня, 24 июля, состоится заседание комитета, где этот вопрос будет рассмотрен», — сообщил собеседник «Известий».

Виктор Озеров ранее являлся председателем Комитета СФ по обороне и безопасности и входил в комиссию по регламенту.