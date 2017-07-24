Член Совета Федерации Виктор Озеров может войти в состав Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Об этом «Известиям» в понедельник сообщил источник в верхней палате парламента.

«Сенаторы Виктор Озеров и Александр Шишкин написали заявление на вхождение в состав комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. Сегодня состоится заседание комитета, где этот вопрос будет рассмотрен», — сообщил собеседник.

До 12 июля 2017 года Виктор Озеров являлся председателем Комитета СФ по обороне и безопасности.